المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لسائق متهم بترويج الحشيش فى الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الإثنين، "سائقًا" حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لإدانته بحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار بمدينة العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين: سامى زين العابدين والوليد حسين مكى، وأمانة سر يامن محمود وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 9272 لسنة 2021 جنايات قسم أول العاشر، عندما تلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم أول العاشر من رمضان، يفيد بقيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فرع الشرقية، بمعرفة الرائد أحمد فخرى العزازى، ضابط بالمكافحة، برئاسة المقدم محمد غيث، رئيس فرع الإدارة العامة للمخدرات بالعاشر، بناء على معلومات سرية وإذن النيابة العامة- بضبط "إبراهيم س. م. ر" سائق، مقيم بمركز أبوحماد، بحوزته جوال يحتوي على 100 قطعة من مخدر الحشيش، وزنت 9966 جراما، بقصد الاتجار والترويج والتربح.