الإثنين 14 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«وأنت هتتحب إمتى يا منيل».. أشهر «السناجل» فى السينما المصرية

أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي

يحتفل العالم اليوم بـ"الفلانتاين" أو عيد الحب، حيث يحرص كل المرتبطين على تقديم الهدايا والتعبير عن شعورهم بالحب تجاه الطرف الآخر بينما يوجد عدد من غير المهتمين بالعلاقة لعدم وجود طرف آخر أو الفشل في البحث عن شريك حياة مختلف فيما يعرف حاليا بـ"السناجل".. وخلال التقرير التالي نرصد كيف ناقشت السينما المصرية وضع السينجل بطريقة كوميدية.

أشرف عبد الباقي وأنت هتتحب إمتى يا منيل

ويعتبر دور الفنان الكوميدي أشرف عبد الباقي في فيلم "حب البنات" مع النجوم ليلى علوي وأحمد عز وحنان ترك وهنا شيحة من الأدوار المميزة، حيث قدم دور طبيب نفسي يحاول خلال الأحداث التعرف على بنات عائلة "أو حجر" ويفشل مع كل واحدة حتى يجد ضالته في المشهد الأخير فقط ولعل من أشهر مشاهد الفيلم حين خاطب نفسه قائلا في أحد المشاهد "وأنت هتتحب إمتى يا منيل".

 

سليمان عيد بيحب من طرف ثالث

قدم الفنان سليمان عيد دورا كوميديا آخر من خلال دوره في فيلم "ظرف طارئ" مع الفنان أحمد حلمي والنجمة نور، حيث قال سليمان لأحمد حلمي داخل ديكورات الشركة هي بتحب واحد وواحد بيحبها وأنا بحب من طرف ثالث، وبالرغم من أنه مشهد صغير إلا أنه كان له مردود واسع.

حسن الرداد في زنقة ستات

قدم الفنان حسن الرداد في فيلم زنقة ستات دور شاب لا يحب الارتباط أو الزواج، لكنه كان يريد تنفيذ طلبات والده فقط من أجل المشروع الذي  يحلم به، فقرر القيام بعمليات نصب على فتيات، ولكن في النهاية وقع ضحية هؤلاء الفتيات وتزوجهن، وفي النهاية استقر على الفتاة التي أحبته بالفعل وساعدته في مشكلاته وكانت بداية قصة الحب الحقيقية مع الفنانة إيمي سمير غانم بعد الفيلم.

 

أشرف عبد الباقي وأنت هتتحب إمتى يا منيل الفلانتاين عيد الحب المرتبطين الهدايا السناجل اشرف عبد الباقي حب البنات

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الفن المصرى

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