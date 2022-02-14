الإثنين 14 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات للمتهم بقتل صديقه بسبب 1000 جنيه في القليوبية

سجن
سجن

قضت محكمة جنايات بنها،اليوم الإثنين، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات للمتهم الأول بواقعة مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب الخلاف على 1000 جنيها ثمن شراء المخدرات بشبين القناطر وسنة واحدة مع الشغل للمتهم الثانى.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزى، والمستشار سامح عبدالغنى العنتبلى.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 27556 لسنة 2021 جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 2375 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهمين "على ع ا"، و"صبحى س أ"، قتلا المجنى عليه "حسن ع ح"، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد وذلك إثر نشوب مشاجرة بينهما وبين المجنى عليه، حيث حمل المجنى عليه سلاح أبيض استخلصه منه المتهم الثانى فى محاولة لفض المشاجرة إلا أن المتهم الأول استل السلاح الأبيض "السكين" من المتهم الثانى، وسدد للمجنى عليه طعنة فى صدره قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وكانت قد تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط المتهمين بقتل شاب بقرية الأحراز التابعة لمدينة شبين القناطر، بسبب المخدرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أمرت النيابة العامة بشبين القناطر برئاسة محمد العبودى، بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما طلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال شهود العيان.

محكمة جنايات بنها السجن المشدد مقتل شاب شبين القناطر المخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

«السيسى» يؤكد تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات شركة أباتشى الأمريكية فى مصر

«الوزراء»: 284.2 مليار جنيه إيرادات قناة السويس خلال 3 سنوات

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

«وقف إرسال الرسائل لمتلقى الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا».. الحكومة ترد

«كفاح وتفوق».. حنان من محو الأمية للماجستير وباحثة للدكتوراه فى بني سويف

رسائل عيد الحب 2022 Valentine day.. وأسباب الاحتفال بهذا اليوم سنويا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

عبدالوهاب داود

مدن حلمى سالم العامرة بالمحبة

محمد العسيري

كل اللى عاشوا فى حضرتك حلوين

ماجد حبته

نعم للإذاعة.. غير الموجّهة

لواء. محسن الفحام

بيت العائلة المصرية.. والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

الكِتَاب المصرى

جمال-أسعد

بولس فهمى والمواطنة

صور

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

ضمن 22 وفد أجنبي: وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار تحضر "إيجبس 2022"

نواب أردنيون يطالبون باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصرى

مقتل شخص وإصابة 10 آخرين خلال تصدى الشبان للقوات الإسرائيلية