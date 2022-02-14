المشدد 6 سنوات للمتهم بقتل صديقه بسبب 1000 جنيه في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها،اليوم الإثنين، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات للمتهم الأول بواقعة مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب الخلاف على 1000 جنيها ثمن شراء المخدرات بشبين القناطر وسنة واحدة مع الشغل للمتهم الثانى.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزى، والمستشار سامح عبدالغنى العنتبلى.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 27556 لسنة 2021 جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 2375 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهمين "على ع ا"، و"صبحى س أ"، قتلا المجنى عليه "حسن ع ح"، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد وذلك إثر نشوب مشاجرة بينهما وبين المجنى عليه، حيث حمل المجنى عليه سلاح أبيض استخلصه منه المتهم الثانى فى محاولة لفض المشاجرة إلا أن المتهم الأول استل السلاح الأبيض "السكين" من المتهم الثانى، وسدد للمجنى عليه طعنة فى صدره قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وكانت قد تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط المتهمين بقتل شاب بقرية الأحراز التابعة لمدينة شبين القناطر، بسبب المخدرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أمرت النيابة العامة بشبين القناطر برئاسة محمد العبودى، بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما طلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال شهود العيان.