قوات الإنقاذ النهرى تواصل البحث عن ضحايا غرق مركب أبوقير لليوم الثالث

تواصل قوات الإنقاذ النهرى البحث عن ضحايا غرق مركب صيد بالقرب من جزيرة نيلسون فى أبوقير لليوم الثالث على التوالي، بعد استخراج جثماني الشقيقين أحمد ومحمد حماد من منطقة المعدية بالبحيرة.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، ضمن فريق الإنقاذ، إنه كانت هناك تخوفات أن تعلق الجثامين فى شباك الصيد أسفل سطح البحر، ولكن بعد خروج جثامين والعثور عليها على سطح الماء، وبنسبة كبيرة فإن كافة الجثامين خرجت على سطح البحر، مضيفًا أن قوات الإنقاذ النهرى تقوم بمسح كافة سطح البحر فى مكان الغرق والمنطقة المحيطة للعثور على الجثامين.

وكان أحد المراكب قد عثر بالقرب من منطقة المعدية بالبحيرة على جثة محمد حماد الأخ الثاني، الذي لقي مصرعه فى حادث مركب الصيد بجزيرة نيلسون في أبوقير، وتم انتشال الجثمان وإبلاغ القوات لاتخاذ اللازم.

وكانت شهدت منطقة أبوقير شرق الإسكندرية، حادث غرق مركب صيد ولقى أربعة صيادين مصرعهم غرقًا، وعُثر على جثة أحد الصيادين فى منطقة شلنشات المعدية، ولا يزال البحث جاريًا عن الثلاثة الآخرين.