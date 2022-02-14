رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والعودة للانعقاد 27 فبراير

رفع المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، وقال: ترفع الجلسة على أن تعود مرة أخرى للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد، الموافق 27 من فبراير الجاري.

وكان المجلس قد وافق خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، على إحالة 7 تقارير تم إعدادها من اللجان النوعية المتخصصة بالمجلس بشأن اقتراحات برغبات مقدمة من بعض النواب إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

وقرر المستشار أبوشقة إحالة مناقشات الجلسة بشأن سياسات الحكومة لتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية للجنة الصناعة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

جاء ذلك بعد أن عقّبت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على ملاحظات أعضاء المجلس خلال المناقشات بشأن سياسات الحكومة في هذا الشأن.

وأعلنت الدكتورة نيفين جامع عن تشكيل أمانة فنية لتفضيل المنتج الصناعي المصري، بهدف تعميق المنتج المحلي، بالاشتراك مع العديد من الوزارات والهيئات.

وأوضحت الوزيرة أن اللجنة التي تم تشكيلها تضم ممثلين عن الرقابة الإدارية والتنمية الصناعية، ووزارة المالية وهيئة المواصفات والجودة، وتضمنت أهم أعمال تلك الأمانة التعامل مع 2521 كراسة شروط ميسرة، مع الحرص على توطين الصناعة المحلية في قطاعات النقل والإسكان والهيئة العربية للتصنيع والمناطق الحرة والاستثمار.

ووجّه النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لوزارة الصناعة على نجاحها في تفادي الأزمات الناتجة عن انتشار كورونا في جميع دول العالم.

وقال "عزمي"، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، وحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه في الوقت الذي عانت فيه جميع دول العالم من إغلاق تام وقطع سلاسل الإمداد بالمواد الخام، استطاعت وزارة الصناعة التعامل بنجاح مع الأزمات، واتخذت الحكومة إجراءات سريعة تتوافق مع تطورات انتشار كورونا، ولم تتوقف سلاسل الإمداد بالمواد الخام في جميع قطاعات الصناعة.

وتمني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من وزيرة الصناعة تفعيل البرنامج القومي المتعلق بتعميق التصنيع المحلي باعتباره أولوية عمل الحكومة وتعزيز الصادرات في السوق العالمية، بناء على خطة تسويقية تشارك فيها جميع الجهات المعنية، اعتمادا على القدرة التنافسية للمنتج المصري.