ليبيا: «الدبيبة» يستقبل رئيس وزراء فلسطين

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم، بديوان مجلس الوزراء الليبي، رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية والوفد المرافق له، والذي يقوم بزيارة رسمية إلى ليبيا لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الاخيرة في القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى سبل دعم الشعب الفلسطيني لمقاومة الاحتلال.

الدبيبة» يستقبل رئيس وزراء فلسطين

وتوجه رئيس الوزراء الفلسطيني - برفقة وفد رسمي - أمس، إلى ليبيا، في زيارة مُعدَّة مسبقًا، تستغرق يومين، تجري خلالها محادثات مع المسؤولين الليبيين، حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

الدبيبة» يستقبل رئيس وزراء فلسطين

وأكد أنه سيلتقي خلال الزيارة رئيس مجلس الرئاسة الليبي، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، فضلًا عن توقيع اتفاقيات بين فلسطين وليبيا في مجالات متعددة.

والتقى رئيس الوزراء الفلسطيني، الجالية الفلسطينية في مبنى السفارة بالعاصمة الليبية طرابلس، لبحث القضايا المتعلقة بالجالية وخاصة العلاج الخارجي، وتجديد جوازات السفر وغيرها من الاحتياجات التي سيتم العمل على إيجاد حلول سريعة لها.

الدبيبة� يستقبل رئيس وزراء فلسطين

الدبيبة� يستقبل رئيس وزراء فلسطين