الحوت يشعر بالحزن.. توقعات الحياة العاطفية لكل برج يوم عيد الحب

يحتفل العالم، اليوم، 14 فبراير بعيد الحب من كل عام، وعيد الحب هو يوم يقوي العلاقة بين الشركين، ولكن ما الذي يخبئه لك حقًا برجك في يوم عيد الحب.

ونستعرض في السطور التالية، وفقا لموقع «indianexpress» كيف ستشكل الحياة العاطفية لكل شخص بحسب برجة الفلكي يوم عيد الحب؟.

برج الحمل

إنه وقت مميز جدًا بالنسبة إلى برج وقد يأخذون علاقتهم على محمل الجد ويحتاجون إلى اتخاذ الخطوة التالية، والتفكير في الزواج، وقد يذهبون في رحلة مغامرة أو مكان ممتع.

برج الثور

سيكون هذا اليوم علي مواليد الثور، الذين يحبون الفخامة يوم جيد، فاهم يبحثون على هدية خاصة لشريكهم، وسيحاول الاثنان قضاء ساعات في التحدث مع بعضهما البعض.

برج الجوزاء

سيكون كل شيء عن الرومانسية لهذه البرج، من خلال موعد عشاء خاص متوقع، وقد يختار البعض حتى الاحتفال ويكونون في قمة السعادة، وفي حالة عدم خروجهم، يمكنهم إقامة حفلة، سيكون لديهم وقت جميل مع شريكهم.

برج سرطان

في يوم عيد الحب يرغب معظم العزاب من أصحاب برج السرطان في الدخول في علاقة والحصول على تلك الصداقة الحميمة خلال هذا الوقت من الشهر.

برج الأسد

قد تختار هذه العلامة البقاء عازبة، و لن يلتفت كل من تربطهم علاقة بوقت الحب هذا لأنه بالنسبة لهم، يجب الاحتفال بالحب كل يوم، وسيكون أسبوع أو يوم عيد الحب مثل أي أسبوع آخر بالنسبة لهم، لذلك لا تتوقع منهم أن يكونوا متحمسين يوم 14 فبراير.

برج العذراء

اصحاب برج العذراء سوف تنشأ علاقة قوية وجيدة مع شركائهم، و لكنهم قد يختارون البقاء في المنزل، ولن يكون هذا اليوم شيئًا مميزًا، والإهداء ليس جزءًا من جدول أعمالهم، ويفضلون مشاركة بعض اللحظات الجميلة وقضاء وقت ممتع، ويمكن توقع عدم إظهار مثل هذه الإثارة حتى لو منحهم الآخرون شيئًا ما، وسيحاولون جعل اليوم رومانسيًا من خلال القيام ببعض الأشياء معًا مثل الطهي ومشاركة بعض الضحكات.

برج الميزان

من المرجح أن يخطط مواليد برج الميزان لقضاء عطلة صيفية، ليس فقط في 14 فبراير ولكن لفترة أطول، ويقضي بعض الوقت هناك، وستكون فكرتهم بأكملها هي أن يكونوا قادرين على الاسترخاء والاستمتاع ببعض الوقت الهادئ مع شريكهم وتقوية روابطهم.

برج العقرب

ربما لن يكون برج العقرب، الذي لديه شريك متحمسًا جدًا لهذا الوقت من العام عندما يكون الحب في الهواء أولئك الذين هم عازبون يائسون من أن يكونوا مع شخص، ما لذلك قد يحاولون ضرب العديد من الناس، وهذا العام ليس مواتيا لهم.

برج القوس

يهتم مواليد برج القوس بمقابلة أشخاص مختلفين، وعلى الرغم من أنهم في علاقة ، فقد يبحثون عن شخص آخر، جرب الأشياء هم عاطفيون للغاية وغير عمليين.

برج الجدي

أصحاب برج الجدي يتميزون بالنشاط، ولكن عندما يتعلق الأمر بهذا الشهر أو الأسبوع أو يوم الحب، فلن يجدوه مميزًا جدًا، وبدلاً من ذلك، سيضعون خططًا ويحاولون الخروج مع الأصدقاء أو حتى البقاء في الخلف اعتمادًا على مزاجهم.

برج الدلو

برج الدلو لن يحتفظ بأي أسرار في عيد الحب هذا، وسيكونون صادقين ويستمتعون بحياة حب رائعة هم أيضا يرغبون في السفر.

برج الحوت

قد يكون الخروج مع برج الحوت ممتعًا، هم لديهم قيود على كل شيء، ولديهم هذه الاحتمالات المفتوحة الإضافية، وقد لا يكونون بهذه السهولة، لأنهم قد يركزون أكثر على حياتهم المهنية مقارنة بحياتهم الشخصية، وقد تأتي لحظات يشعرون فيها بالحزن الشديد من الداخل قد لا يكون شهر الحب مناسبًا لهم جدًا.