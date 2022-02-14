الإثنين 14 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

درامز كونغولي وقرية خالية من النساء في «زووم Africa»

زووم أفريكا
زووم أفريكا

من مالي والكونغو برازافيل وكينيا، يكشف برنامج “زووم Africa” المذاع على قناة "CBC"، أسرار وحكايات جديدة من القارة السمراء عبر لقاءات وموضوعات متنوعة من الدول الإفريقية المختلفة، وذلك في حلقة يوم غد الثلاثاء. 

يكشف الدكتور ماهر مغربي مدير مشروع المزارع المصرية في إفريقيا خلال لقائه في البرنامج الذي تُقدمه الإعلامية سالي عاطف، عن تفاصيل 8 مزارع مصرية عملاقة في دول إفريقية مختلفة مثل مالي وزنجبار وتوجو وزامبيا وغيرها من الدول الإفريقية. 
يوضح مغربي أن هذه المزارع تدعم العلاقات المصرية الإفريقية كمشروعات مستدامة توفر فرص عمل وتدعم التنمية في تلك الدول. 

خلال الحلقة، يقدم عازف الدرامز الكونغولي  BOBO NIANGOUS عرضًا مميزًا تقليديًا بالدرامز، كما يتحدث عن الفن والموسيقى في بلده، ويؤكد أن الفن والموسيقى مرتبط بشكل مباشر بحياة الكونغوليين في الفرح والحزن. 
ومن الكونغو برازافيل إلى مالي، حيث تكشف سالي عاطف عن تفاصيل آلة مبولون المتربطة بالتراث والثقافة المالية والتي تستخدم في المناسبات ومدح زعماء القبائل والملوك. 

وتؤكد سالي عاطف خلال الحلقة أن هذه الآلة مرتبطة بثقافة شعب مالي من عشرات السنين، وتوضح أن لجنة التراث في منظمة اليونسكو أدلخت الفن المرتبط بالآلة في قائمة التراث الثقافي الذي يحتاج لصون عاجل. 
تكشف الإعلامية أيضًا عن أسرار القرية الخالية من النساء، وهي قرية أوموجا التي تقع في دولة كينيا، وتشير إلى أن هذه القرية واجهت عنف الرجال ببناء قرية منتجة وناجحة خالية من الرجال بشكل كامل.

وعلى مدار الحلقات الماضية حقق برنامج "زووم Africa" المذاع على قناة "CBC" أحد البرامج التي طرحتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجاحا كبيرا في تسليط الضوء على الجوانب المشتركة بيننا وبين الشعوب الأفريقية المختلفة وأوجه التعاون والثقافات المختلفة بشكل مميز.

مالي الكونغو برازافيل برنامج زووم Africa Africa زووم Africa cbc

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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