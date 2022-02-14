الإثنين 14 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة عن المتورطين بقضية الآثار الكبرى: المتهمون استباحوا ثروات الوطن

حسن راتب
حسن راتب

رفعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، جلسة محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين، واخرين في اتهامهم بالتنقيب عن الآثار للقرار.

طلب ممثل النيابة العامة من المحكمة عدم الرحمة بالمتهمين إذ استباحوا ثروات الوطن، وأضاف أنه يطالب أن يكون المتهمين عبرة لكل من يسول لنفسه العبث بالوطن وخيانته وأرض يشرف بها الوطنيون ويسقي بها البخلاء.

كان النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين، إلى محكمة الجنايات المختصة، وأسندت النيابة، لعلاء حسانين تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

محكمة جنايات القاهرة رجل الأعمال حسن راتب علاء حسانين ممثل النيابة العامة استباحوا ثروات الوطن

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الفن المصرى

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