الإثنين 14 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دفاع المتهمين بقضية «الآثار الكبرى» يطلب تصوير محضر الجلسة

جريدة الدستور

طالب دفاع المتهم الثانى فى قضية الآثار الكبرى المتهم فيها حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين بضم دفتر الأحراز بتاريخ 24 يونيو وتصوير محضر الجلسة حتى يتسنى له بدء دفاعه، كما طلب استدعاء باقى شهود الإثبات كما طلب التصريح له باستخراج كشف بالمكان الجغرافى والزمان للمكالمات للمتهم الأول والثانى الواردة فى محضر أول جلسة.

واستكملت محكمة الجنايات، المنعقدة فى محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، والنائب السابق علاء حسانين، و21 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بــ"الآثار الكبرى، حيث وجه لهم تهم التمويل والتنقيب والاتجار فى الآثار.

وكانت النيابة العامة، وجهت لحسن راتب تهمة تمويل نائب الجن علاء حسانين ملايين الجنيهات وعصابته للتنقيب عن الاثار والاتجار فيها، كما وجهت لعلاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج.

كانت النيابة قررت حبس حسن راتب على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله، ووجهت له تهمة تمويل علاء حسانين المعروف بـ"نائب الجن" بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار.

واجهت النيابة "راتب" باعترافات النائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت أن راتب موله ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار، وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

دفاع المتهم الثاني قضية الآثار الكبرى حسن راتب علاء حسانين تصوير محضر الجلسة

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الفن المصرى

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