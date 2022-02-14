فنادق الغردقة تحتفل بعيد الحب بمشاركة السياح (بث مباشر)

احتفلت فنادق الغردقة، اليوم الاثنين، بمناسبة عيد الحب، حيث نظمت الفنادق السياحية الكبرى، عدداً من الفعاليات وسط إجراءات احترازية شديدة بسبب جائحة كورونا.

ومن أبرز مشاهد الاحتفال بعيد الحب هذا العام، هو تواجد أشكال القلوب باللون الأحمر في كل مكان بداية من واجهات بالفنادق فيالخارج ومرورا بالاستقبال وداخل الغرف وعلى الشواطئ، حتى المأكولات تم تصميم بعضها على هيئة قلوب.

وأوضح علاء الدين محمود مدير عام أحد الفنادق المنظمة لاحتفالات الفلانتين، أن الاحتفال هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة، حيث التزمت الفنادق بالإجراءات الاحترازية والوقائية الشديدة، مشيراً إلى أن اللون الأحمر كان هو السائد خاصة تلك القلوب التي تم تشكيلها بفاكهة الفراولة وهي ما لقي استحسان واعجاب النزلاء سواء الأجانب أو المصريين.

وأكد مدير الفندق، لـ"الدستور"، أن جميع الفنادق السياحية الكبرى حرصت على تنظيم احتفالات بسيطة ولكنها جذابة على الرغم من الظروف الحالي.

وكشفت جداول التشغيل الخاصة بحركة وصول الرحلات الطيران السياحية القادمة من المطارات الروسية إلى مطار الغردقة الدولي، اليوم الإثنين، عن وصول 4 رحلات منتظمة و«شارتر» من روسيا الى الغردقة، ضمن معدلات الوصول المحددة لحركة التشغيل بالمطار.

وتطبق الجهات المختصة بمطار الغردقة الدولى، الإجراءات الاحترازية بأعلى درجات الدقة والالتزام لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تبدأ الإجراءات فور وصول الركاب أرض المهبط.

علي جانبٍ آخر تواصل لجان وزارة السياحة المرور والتفتيش على المنشآت الفندقية، ضمن أعمال التفتيش على المنشآت الفندقية بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، وذلك استكمالًا للحملات التفتيشية الدورية، التي تقوم بها الوزارة، في إطار دورها الرقابي على المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظات المختلفة، وحرصها على متابعة المستوى السياحي ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية بتلك المنشآت وجودة الخدمات المقدمة بها، بجانب التأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة انتشار فيروس كورونا.