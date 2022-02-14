الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقوط عاطلين أثناء ترويجهما للمخدرات فى الخانكة بالقليوبية

حبس
حبس

تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من القبض على عاطلين لقيامهما بترويج المخدرات فى الخانكة حيث تم ضبطهما وبحوزتهما سلاح نارى وكمية من الطلقات والهيروين والبودر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة يفيد قيام شخصين "أحدهما له معلومات جنائية"و مقيمان بدائرة المركز بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذان من دائرة مركز الخانكة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما أثناء إستقلالهما دراجة نارية " بدون لوحات معدنية "ملك أحدهما وبحوزتهما بندقية آلية  و فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وكمية من مخدر الهيروين  وكمية من مخدر البودر ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

وفى سياق متصل ألقت مباحث القليوبية القبض على تشكيل عصابى يضم 5 عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى ترويج المواد المخدرة بانواعها المختلفى وتبين ان المتهمين مسلحين وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة واحيلا للنيابة فتولت التحقيق.

وردت معلومات سرية لرئيس مباحث مركز شرطة قليوب تفيد قيام 5 أشخاص لأربعه منهم معلومات جنائية  بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة قليوب مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وتم عرض المعلومات على اللواء غالب مصطفى مدير امن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث قادة مدير مباحث مديرية الأمن وفى احد الاكمنة القى القبض على المتهمين وبحوزتهم  بندقية آلية  وبندقية خرطوش وفرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وكمية من "الحشيش والهيروين" وعدد من الأقراص المخدرة ومبلغ مالى و 5 هواتف محمول وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق

تشكيل عصابي مخدرات القليوبية الاتجار في المواد المخدرة مديرية أمن القليوبية ترويج المخدرات مباحث مركز شرطة الخانكة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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