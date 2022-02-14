مزق جسده لسرقته.. ضبط المتهم بقتل جده طعناً في منشأة القناطر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الإثنين، القبض علي المتهم بقتل جده طعناً عقب اكتشاف المجني عليه محاولته سرقة أسطوانة البوتاجاز لبيعها وشراء مواد مخدرة داخل منزله بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

وكانت البداية بتلقي المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مقتول داخل شقته بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين العثور على جثة مسن به آثار طعنات بسلاح أبيض وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حفيد المجني عليه، عقب اكتشاف محاولة سرقة المتهم أسطوانة البوتاجاز من منزل جده "المجني عليه" لبيعها وشراء مواد مخدرة، فقام المتهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض طعنا ولاذ بالفرار، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة وباستهداف المتهم بأمورية أمنية أعدت له أمكن ضبطه وإقتياده إلي ديوان القسم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.