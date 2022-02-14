الإثنين 14 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة عين شمس تشارك في الافطار العالمي للمرأة 2022.. الأربعاء

جامعة عين شمس تشارك
جامعة عين شمس تشارك في الافطار العالمي للمرأة

يقام الوبينار الافتراضي ( الإفطار العالمى للمرأة ٢٠٢٢ )  بجامعة عين شمس يوم ١٦ فبراير ٢٠٢٢، في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة ،بمشاركة نخبة من الأساتذة من مصر والهند وموريشيوس ، و ضيف شرف الوبينار الدكتور نادية زخاري وزير البحث العلمي الأسبق ، مصر  ، يدير الوبينار الدكتور. غادة بسيوني أستاذ الكيمياء بكلية الهندسة جامعة عين شمس ،وعضو الاتحاد الدولي IUPAC و الدكتورة شاليني س. آريا  من الهند.

وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، وبالتعاون ما بين جامعة عين شمس و الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة و التطبيقية IUPAC ، ومعهد الكيمياء التكنولوجيا ، مومباي ،الهند و مجتمع الأدوية وعلم الذوبان ( Society for
Pharmaceutical Dissolution Science) 

ويعد الإفطار العالمي للمرأة ، حدث يقام في شهر فبراير من كل عام بالتزامن مع يوم الأمم المتحدة للنساء والفتيات في العلوم و يهدف إلى الاحتفال بإنجازات "المرأة في العلوم" ،حيث يجتمع الرجال والنساء من جميع أنواع المنظمات العلمية العاملة في جميع مجالات العلوم معًا لمشاركة وجبة الإفطار إما بشكل افتراضي أو شخصيًا.

ويتمثل الهدف المركزي أيضًا في إنشاء شبكة نشطة من الرجال والنساء على حدٍ سواء للتغلب على الحواجز التي تحول دون المساواة بين الجنسين في العلوم.

و يسهل الإفطار العالمي تشكيل المجتمعات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لتبادل الأفكار والاستراتيجيات بفعالية من أجل التقدم ، وموضوع عام 2022 هو "تمكين التنوع في العلوم".

وفي سياق آخر يستعد قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس، لتنظيم منتدى شباب الباحثين في دورته الثامنة تحت عنوان "الدراسات الانسانية والرقمنة بين النظرية والتطبيق"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور.أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كيمياء جامعة مجتمع المركزى التزام مستوى تعاون التكنولوجيا

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وائل لطفي

الفن المصرى

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