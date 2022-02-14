قرر رئيس نيابة ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، تجديد حبس فني كيميائي متهم بإدارة مصنع "أيس شابو" للمخدرات بمنطقة منشية البكري بمدينة المحلة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كما استمعت النيابة العامة. للأقوال شهود العيان من الجيران بذات المنطقة بأن المتهم المذكور شرع في تحويل شقة سكنية علي مساحة 140 م 2 بأحد الأبراج السكنية بمنطقة منشية البكري للمصنع إنتاج مواد مخدرة مشيرين أنه استأجر الوحدة السكنية المشار إليها خلال 3 أشهر الماضية .

كما باشرت النيابة العامة الاطلاع على تقارير لجنة خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي التي أخذت عينات من المضبوطات وتبين أن إجمالي المضبوطات من مخدر أيس شابو بتكلفة 22 مليون جنيه حسب كميات تجاوزت 9.5 كيلو جرام .