الإثنين 14 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«أمن الأقصر» تنظم حملة للتبرع بالدم بمشاركة رجال الشرطة

حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم

نظمت مديرية أمن الأقصر - بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة - حملة للتبرع بالدم، وذلك استمرارًا للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات لا سيما المساهمة في رعاية المرضى.

وشارك في الحملة رجال الشرطة من قوة المديرية، وذلك عقب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

من جانبهم، أعرب القائمون على الحملة، عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على دورهم الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين. 

وزارة الداخلية مديرية أمن الأقصر الأقصر حملة للتبرع بالدم رجال الشرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

«وقف إرسال الرسائل لمتلقى الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا».. الحكومة ترد

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

انخفاض الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار.. الأرصاد توضح حالة الطقس المتوقعة الساعات المقبلة

وزير المالية: تيسيرات جديدة فى قبول الفواتير التجارية للشحنات المستوردة

أجمل رسائل عيد الحب 2022 للمخطوبين والأزواج

التخطيط: 14 دولة عربية تعانى من مخاطر التغيرات المناخية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

عبدالوهاب داود

مدن حلمى سالم العامرة بالمحبة

محمد العسيري

كل اللى عاشوا فى حضرتك حلوين

ماجد حبته

نعم للإذاعة.. غير الموجّهة

لواء. محسن الفحام

بيت العائلة المصرية.. والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

الكِتَاب المصرى

جمال-أسعد

بولس فهمى والمواطنة

د. منى حلمى

ناقشوا الجذر الأصلى منْ تقبل بالطاعة تستحق الضرب

صور

وصول الأهلى

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

محطة تل أبيب

المزيد

نواب أردنيون يطالبون باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصرى

مقتل شخص وإصابة 10 آخرين خلال تصدى الشبان للقوات الإسرائيلية

إصابة 29 فلسطينيًا فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى الشيخ جراح