«أمن الأقصر» تنظم حملة للتبرع بالدم بمشاركة رجال الشرطة

نظمت مديرية أمن الأقصر - بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة - حملة للتبرع بالدم، وذلك استمرارًا للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات لا سيما المساهمة في رعاية المرضى.

وشارك في الحملة رجال الشرطة من قوة المديرية، وذلك عقب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

من جانبهم، أعرب القائمون على الحملة، عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على دورهم الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.