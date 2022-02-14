مصرع عامل وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة على طريق «مصر - السويس»

لقي عامل مصرعه وأصيب 6 آخرين، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال على طريق “مصر - السويس” بمدينة بدر.

تلقت غرفة عمليات المرور، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري على طريق “مصر - السويس” -قبل الإقليمي، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف، وتبين انقلاب سيارة محملة بالعمال.

وأسفر الحادث عن وفاة عامل إصابة 6 منهم، وتم نقل المصابين لمستشفى مدينة بدر، وجار رفع آثار الحادث.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.