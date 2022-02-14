الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اندلاع حريق هائل إثر انفجار كشك كهرباء بجزيرة شندويل بسوهاج

حريق هائل إثر انفجار
حريق هائل إثر انفجار كشك كهرباء بجزيرة شندويل

شهدت اليوم قرية جزيرة شندويل شمال محافظة سوهاج حريقا هائلا إثر انفجار كشك كهرباء.
وانتقلت ١٠ عربات إطفاء لموقع الحريق لإخماده، وهناك أنباء عن امتداد النيران لعدد من منازل الأهالى.

تلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج بلاغا بالحريق، انتقلت قيادات مديرية امن سوهاج إلى موقع الحريق.

كما انتقلت قوات الحماية المدنية وتبين انفجار كشك كهرباء قبيل فجر اليوم وامتدت النيران إلى عدد من منازل الأهالي وجاري إخماد النيران ومنع امتدادها إلى باقى المنازل.

كما تسبب الحريق فى انقطاع الكهرباء عن منازل مركز جزيرة شندويل، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق .

في سياق آخر نظمت محافظة سوهاج، جولة ميدانية لعدد  40  شاب وفتاة من طلاب كلية الألسن بجامعة سوهاج، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” بقرى مركز البلينا، وذلك ضمن فعاليات مبادرة “من حقك تعرف” التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، بحضور لطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة البلينا .

تضمنت الجولة قيام شباب الجامعة بزيارة لمشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية “تحيا مصر” بقرية برديس، ومجمع الخدمات الزراعية بقرية بني حميل، ثم قاموا بزيارة لمشروعات قرية أبيدوس، حيث تفقدوا أعمال إنشاء مجمعي الخدمات الحكومية والزراعية بالقرية، ووحدة الإسعاف، وكذلك الوحدة الصحية لقرية عرابة أبيدوس، واختتم الشباب جولتهم بزيارة إلى معبد سيتي الأول بمنطقة أبيدوس الأثرية.

واستمع شباب كلية الألسن خلال جولتهم إلى شرح مفصل عن المشروعات الجاري العمل بها، والبرنامج الزمني للانتهاء منها، وفائدة تلك المشروعات، مؤكدين أنهم سيقومون بترجمة تقرير مفصل حول ما شاهدوه من مشروعات المبادرة  إلى 5 لغات مختلفة “الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالية، الألمانية، العبرية”.

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وائل لطفي

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