الصحة: 5 أعراض لمتلازمة ما بعد الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن هناك 5 أعراض تظهر على مصابي فيروس كورونا بعد التعافي تعرف باعراض متلازمة ما بعد التعافي من كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن هذه الأعراض تشمل التكسير في الجسم، والوخم، و تليف في نسيج الرئة، والاكتئاب والتعب.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالفحص كل فترة بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا، لافته إلى أنه يمكن معرفة معلومات عن متلازمة ما بعد الكورونا عبر الرابط التالي https://bit.ly/3gE086d



وكان قد عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اجتماع لمتابعة سير العمل بخطة الوزارة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وتابع الوزير خلال الاجتماع الوضع الوبائي لفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، واطلع على التقارير الدورية الخاصة بكل محافظة، فضلاً عن متابعة نسب تردد المرضى وتوزيعهم على المستشفيات ونسب إشغال الأسرة الداخلية وأسرة الرعاية المركزة، مؤكداً توافر كافة التجهيزات والمستلزمات والأدوية اللازمة بالمستشفيات.

وتابع الوزير تطبيق بروتوكولات علاج مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات، مؤكداً على الالتزام بأحدث بروتوكولات العلاج في كافة المستشفيات على مستوى الجمهورية وفقاً للتحديثات الأخيرة، حرصاً على صحة وسلامة المريض المصري.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن نسب شفاء مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات ارتفعت بنسبة 16% خلال الأسبوعيين الماضيين ( الأسبوع الأخير من شهر يناير، والأسبوع الأول من شهر فبراير)، فضلاً عن ارتفاع معدلات خروج المرضى من المستشفيات خلال تلك الفترة بنسبة 14%.

ولفت "عبدالغفار"، إلى انخفاض مدة احتياج مرضى فيروس كورونا للإقامة بالمستشفيات خلال الموجة الخامسة من الجائحة، مقارنة بالموجات السابقة، فضلاً عن انخفاض نسب دخول المرضى للرعايات المركزة ومدة البقاء بها.

وقال "عبدالغفار" إن الوزير وجه باستمرار المرور الدوري على المستشفيات في كافة المحافظات لمتابعة مستوى الأداء الخاص بالفرق الطبية، ومتابعة تطبيق بروتوكول علاج فيروس كورونا، وتجهيز المستشفيات والتأكد من توافر مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات.

ولفت إلى متابعة الوزير لحالات مرضى العزل المنزلي من خلال اطلاعه على التقارير الخاصة بهم، مؤكداً تقديم كافة الخدمات اللازمة لهم من خلال الخط الساخن للوزارة "105" أو من خلال خدمة الرسائل النصية 1440.