الصحة توضح ٤ طرق تقوى مناعة الأطفال خلال جائحة فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن هناك 4 طرق تعمل على تقوية مناعة الأطفال خاصة خلال جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن هذه الطرق هي: تناول الغذاء الصحي، و شرب العصائر والمشروبات الطبيعية، و ممارسة الرياضة والنوم مبكرا.



وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 2310 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 387700 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2131 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 57 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.