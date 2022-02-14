الإثنين 14 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير: ثلاث ولايات ماليزية تسجل إشغالا كبيرا من مرضى كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

سجلت ثلاث ولايات ماليزية معدل استخدام يصل إلى أكثر من 80% من أسرّة وحدات الرعاية العادية لمرضى
كوفيد 19 لديها منذ يوم أمس.
 

ونقلت صحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية عن المدير العام للصحة نور هشام عبد الله أن الولايات الثلاث هي سلانجور وبيرليس وكيلانتان.
 

وقال الدكتور نور هشام إنه حتى يوم أمس، تم نقل ما مجموعه 4700 مريض مصاب بكوفيد 19 إلى المستشفيات.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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الفن المصرى

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