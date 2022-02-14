الإثنين 14 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ياما فى الحبس مظاليم.. حصل على حكم براءة بعد 37 سنة

محكمة
محكمة

فى الحياة قصص أغرب من الخيال، منها قصة ذكرها القاضي روي بيرسون الذي كان رئيس محكمة فى مقاطعة كولومبيا في كتاب يحكي أغرب القضايا التى حدثت بأمريكا، ويحكي راوي قصة رجل قضى 37 سنة فى قبو منزله خوفا من العقاب، وبدأت الحكاية حين هجم ثلاثة لصوص على منزل المواطن كارل لوك الذي تنبه لوجودهم فقتلهم اجمعين ببندقيته، منذ البداية كانت القضية لصالح لوك كونه في موقف دفاع عن النفس، ولكن بعض الشهود أكدو أنهم جيرانه الذي اعتدو على مشاجراته معهم، وكذلك تحولت القضية لقتل مع سبق الاصرار، وحين أدرك لوك ذلك أختفى في قبو بيته الذي لا تتجاوز مساحته ثلاثة أمتار خوفا من عقاب السجن، وقد اتفق مع زوجته على الاختفاء نهائيا خوفا من الإعدام، ولكن الزوجة ماتت بعد عدة أشهر وبقى كارل يخرج خلسة ليأكل من البيت ويتنكر ثم يعود للقبو يأكل و يشرب فيه وهكذا عاش لوك في القبر الذي اختاره لمدة سبعة وثلاثين عاما. 

 

أما المنزل فقد سكنت فيه لاحقا ثلاث عائلات لم يشعر أي منها بوجود لوك .. فقد كان يخرج خلسة لتناول الطعام والشراب ثم يعود بهدوء مغلقا باب القبو .. غير أن لوك أصيب بالربو من جراء الغبار و"الكتمة" وأصبح يسعل باستمرار. وذات ليلة سمع رب البيت الجديد سعالا مكبوتا من تحت الأرض فاستدعى الشرطة. 

 

وحين حضرت الشرطة تتبعت الصوت حتى عثرت عليه وتم القبض عليه من قبل الشرطة وكانت المفاجأة أن والدة اللصوص الثلاثة أعترفت أن أولادها خططو للسرقة فأصدر القاضي حكما ببراءته.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

أجمل رسائل عيد الحب 2022 للمخطوبين والأزواج

«ميدو يسقط فى الفخ».. المشجع الأهلاوى بمباراة الزمالك يفجر مفاجأة

تفاصيل بلاغ يتهم إيزيس سيد القمنى بازدراء الدين الإسلامى

اليمن.. نزع 1812 لغما خلال الأسبوع الثانى من فبراير الجارى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

عبدالوهاب داود

مدن حلمى سالم العامرة بالمحبة

محمد العسيري

كل اللى عاشوا فى حضرتك حلوين

ماجد حبته

نعم للإذاعة.. غير الموجّهة

لواء. محسن الفحام

بيت العائلة المصرية.. والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

الكِتَاب المصرى

جمال-أسعد

بولس فهمى والمواطنة

د. منى حلمى

ناقشوا الجذر الأصلى منْ تقبل بالطاعة تستحق الضرب

صور

وصول الأهلى

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: ما يجري في حي الشيخ جراح «إرهاب يهودي»

«فتح» تطالب بتصعيد المقاومة الشعبية الفلسطينية والتصدى للمستوطنين

"جانتس" يقترح مساعدة إسرائيل للجيش اللبناني.. ما الأهداف؟