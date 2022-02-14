الإثنين 14 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الموريتاني ينقذ بحارة إثر انقلاب قاربهم فى عرض المحيط الأطلسى

غرق قارب
غرق قارب

أنقذ الجيش الموريتاني 5 بحارة  بعد انقلاب قاربهم في عرض البحر، قرب ميناء انجاگو في جنوب البلاد.

وذكر بيان للجيش الموريتاني، أن مشاة البحرية المكلفين بتأمين ميناء انجاگو جنوب البلاد أنقذوا مجموعة بحارة بعد تعرض قاربهم لعاصفة قوية.

وأضاف البيان، أن البحارة الجرحى يتلقون حاليًا العلاجات الأولية، وأن جراحهم بسيطة.

وأوضح البيان "أن إنقاذ البحارة جرى في ظروف مناخية صعبة، لكن حرفية عناصر الفصيل وجاهزية الوسائل، مكنت من نجاح العملية وإنقاذ أرواح المواطنين".

وشيدت موريتانيا قبل أعوام ميناء إنجاكو على شاطئ المحيط الأطلسي، والذي تكلف مليار دولار، وهو ميناء عسكري مدني يقع على بعد 180 كلم جنوب نواكشوط.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، أنها سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 6 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و 65 حالة شفاء ووفاة مصاب واحد، وذلك بعد إجراء 2088 فحصًا.
وقالت الوزارة - في بيان - إن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في موريتانيا بلغ 58 ألفًا و563 إصابة منذ أول ظهور للفيروس في مارس 2020.
ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد 58 ألفًا و563، ووصل إجمالي حالات الشفاء 57 ألفًا و246 شخصًا، فيما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 972 شخصًا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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