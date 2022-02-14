تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 14-2-2022

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للبرودة على السواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.



وقال الخبراء - بحسب بيان للهيئة - إنه من المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وأضافوا أن فرص سقوط الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، كما من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد أحيانا على فترات متقطعة.



وأشاروا إلى أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 20 10

الإسكندرية 18 11

وادي النطرون 20 11

طنطا 20 10

شبين الكوم 20 10

دمنهور 20 10

بلطيم 19 11

مطروح 18 11

السلوم 18 10

سيوة 18 06

بورسعيد 18 11

دمياط 18 11

الزقازيق 20 10

المنصورة 20 10

الإسماعيلية 19 10

السويس 19 10

العريش 18 11

رفح 18 11

رأس سدر 23 11

نخل 19 00

نويبع 22 16

طابا 20 14

كاترين 15 02

الطور 21 10

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 23 13

مرسى علم 22 12

الفيوم 21 05

بني سويف 21 07

المنيا 21 07

أسيوط 21 06

سوهاج 22 06

قنا 26 09

الأقصر 27 09

أسوان 27 10

إدفو 26 10

أبوسمبل 23 12

الوادي الجديد 24 08

شلاتين 25 12

أبو رماد 25 13

حلايب 22 12

رأس حدربة 22 12