الشيخ مكرم عبد اللطيف يوضح حكم كتابة الخواطر الإيمانية على الفيسبوك

ورد عدد من الأسئلة إلى الشيخ مكرم عبد اللطيف، الداعية بوزارة الأوقاف عبر البث المباشر الذي يجريه على صفحته للرد على فتاوى المتابعين، والاستفسارات المتعلقة بشئون حياتهم اليومية والمعاصرة.

ومن بين تلك الأسئلة ما طرح من جانب بعض السائلين من سيدة تقول: ما حكم كتابة الخواطر الإيمانية على الفيسبوك من الشباب والفتيات؟

ومن جانبه، أجاب عبد اللطيف قائًلا: "إن كتابة الخواطر والمعلومات في الإنترنت، يجوز بشرط أن لا يحتوى على ما يثير الغرائز، أو أن يحتوى على ما يخل بالآداب العامة، أو يمس الحياء، أو ما يمس الدين الإسلامي، مع ضرورة التحقق من صحة ما ينقل أو يكتب خاصة فيما يخص الدين ويتعلق بالإسلام.

وأضاف الداعية بوزارة الأوقاف، أن كثير من الكتابات التى تكتب من الجنسين عن طريق الإيميل أو الصفحات الخاصة، تنشر دون التحقق من صحتها، أو مدى مشروعيتها، وهذا لا يجوز.

ما حكم الجلوس على فيسبوك بالساعات بغرض العلم والتعارف؟

بينما رد على سؤال آخر ورد إليه من سائل حول الجلوس بالساعات على فيسبوك للتعارف والعلم، قائَلا:"على المسلم أن يحفظ وقته فيما ينفعه ويحرص عليه.

واستدل بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: "احرص على ما ينفعك واستعن بالله"، وعن أَبي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيّ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعن عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ، وعن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفيمَ أَنْفَقَهُ، وعن جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلاَهُ". رواه الترمذي وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وأضاف الشيخ عبد اللطيف، أن كان الجلوس أمام الإنترنت واستخدام الشات لأغراض محمودة من باب البحث عن النافع والمفيد من العلوم ، ونشر الدعوة فذلك أمر مشروع لمن آنس من نفسه المقدرة على ذلك ما لم يتشاغل عن فريضة أو يقصر في أداء واجباته وإذا كان الجلوس والمحادثة كتابياً أو بالكلام لغرض غير شريف وإقامة الصداقات والعلاقات المشبوهة أو المحرمة فهو محرم، وباب من أبواب الفتنة يجب الكف عنه والامتناع منه مهما كان تعلق القلب به، لأنه مفسدة حقيقية.