تشنجات المريء.. ماهي الأسباب والأعراض للمرض النادر؟

المريء عبارة عن أنبوب طويل وضيق يصل فمك بمعدتك، فهو عبارة عن هيكل عضلي يستخدم تقلصات تشبه الموجة من أجل أخذ أي شيء تبتلعه إلى المعدة، ففي بعض الأحيان، قد ينقبض المريء فجأة بشكل غير طبيعي، وهذا ما يسميه الأطباء تشنجات المريء.

تعتبر تقلصات المريء نادرة، ومع ذلك فإن أولئك الذين يصابون بها يميلون إلى مواجهتها بشكل متكرر؛ لأنها يمكن أن تمنعك من الأكل والشرب بشكل طبيعي، وعادة ما تتطلب العلاج، وفقًا لما ذكره الأطباء بموقع"healthybuilderz" الطبي.

الأسباب

الأطباء لم يتوصلوا حتى وقتنا هذا إلى السبب الدقيق لتشنجات المريء، ومع ذلك فإنهم يعتقدون أن الأمر يتعلق بمشاكل الأعصاب التي ترسل إشارات من الدماغ إلى المريء.

يقول الخبراء إنه ليس من المستبعد أن يعاني شخص يعاني من مرض الارتجاع المعدي المريئي من تقلصات المريء، خاصةً إذا كان هناك تضيق أو تندب في المريء.

ومن الممكن أن تسبب بعض الأطعمة والمشروبات التي تتناولها تقلصات المريء في بعض الأحيان، فبعضها يحتوي على الحمضية، وكذلك تلك شديدة البرودة والحارة.

الأعراض

يمكن أن تكون أعراض تقلصات المريء شديدة ومخيفة، ولهذا السبب يسعى الكثير من الأشخاص الذين يعانون منها إلى التشخيص والعلاج المناسبين.

ومن أبرز أعراض تقلصات المريء ألم الصدر، ففي كثير من الأحيان تكون شديدة لدرجة أنه من السهل الخلط بينها وبين نوبة قلبية، فإن الإحساس بعدم قدرتك على البلع أو أن هناك شيئًا ما عالق في حلقك يمكن أن يزيد من المشكلة.

كيفية تشخيصها

من المحتمل أن تخضع لاختبارات معينة للتأكد من أن ألم الصدر الذي تعاني منه لا علاقة له بقلبك، حيث يعد مخطط كهربية القلب أحد أكثر الاختبارات شيوعًا، ومن الممكن أن يطلب منك الطبيب أيضًا الخضوع لاختبارات القلب الأخرى، مثل اختبار الإجهاد.

وبمجرد استبعاد مشكلة تتعلق بالقلب، فهذا هو الوقت الذي يتم فيه إجراء اختبارات تشخيصية مختلفة لتحديد تشنجات المريء، حيث يمكن أن يكون أحد هذه الأساليب التنظير الداخلي، حيث يتم إدخال أنبوب طويل ومرن بكاميرا في نهايته في فمك حتى يتمكن الطبيب من إلقاء نظرة على المريء.