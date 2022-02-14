تعرف على بوابة الوظائف الحكومية لعام 2022

بوابة الوظائف الحكومية 2022 هي إحدى المنصات الإلكترونية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتقوم من خلالها الهيئات والمؤسسات الرسمية بالدولة بطرح الوظائف الشاغرة لديها عبر بوابة الوظائف الحكومية ويتم التقديم على الوظائف وتقديم الطلبات ومعرفة الشروط المطلوبة لكل وظيفة، كما يقوم المتقدم على الوظيفة متابعة حالة الطلب الذى تقدم بةه إلكترونيا من خلال الدخول على البوابة.

كيفية الدخول على بوابة الوظائف الحكومية 2022

يمكنك الدخول الى بوابة الوظائف الحكومية 2022 عبر الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ== ومن خلال هذا الرابط يمكن التعرف على الوظائف المتاحة على البوابة والمتقدم بها المؤسسات الرسمية لمعاونة الباحثين عن فرص عمل لايجادها كما يمكنك التعرف على الشروط المطلوبة لكل وظيفية وطريقة التقدم اليها وكذلك معرفة مواعيد الامتحانات الإلكترونية وموعد الإمتحانات الشفوية.

الوظائف المتاحة على بوابة الوظاتف الحكومية 2022

من بين الوظائف المتاحة على بوابة الوظائف الحكومية 2022 فقد أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن عدد من الوظائف الذي يستمر التقديم عليها حتى 2022/03/13

مدير عام الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.

مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية.

مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي.

مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على وظائف يتم التقديم

مدير عام الشئون المالية والإدارية

مدير عام التعليم الفني

مدير عام إدارة تعليمية

كما أعلنت جامعة الزقازيق توفير وظائف يتم التقديم عليها حتى 13 من مارس المقبل.

مدير عام الادارة العامة للأمن الجامعي

مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية

كما أعلنت وزارة السياحة والآثار عن ٤ وظائف بالمستوى الوظيفي

مدير عام بديوان عام الوزارة، وهم مديري عموم كل من الإدارة العامة للشئون القانونية، والإدارة العامة للسياحة الدينية، والإدارة العامة للنقل السياحي، والإدارة العامة للمرشدين السياحيين.

كما أعلنت الوزارة عن 7 من الوظائف القيادية بالمجلس الأعلى للآثار بكلٍ من المستوى الوظيفي العالي والمستوى الوظيفي مدير عام، وهم رؤساء الإدارات المركزية لكل من الإدارة المركزية لترميم وصيانة الآثار والمتاحف، والإدارة المركزية لمنطقة آثار مصرية ويونانية ورومانية لمصر العليا والواحات، هذا بالإضافة إلى مديري عموم كل من الإدارة العامة للمتحف اليوناني والروماني، والإدارة العامة لمتحف الفن الإسلامي، والإدارة العامة للآثار المستردة، والإدارة العامة للمطبعة، والإدارة العامة للصيانة والحركة والنقل.