الأحد 13 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الإسكوا: تعافى أسواق النفط لها تأثير إيجابى على المملكة العربية السعودية

الاسكوا
الاسكوا

قالت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة "الإسكوا"، إن لتعافي أسواق النفط تأثيرا إيجابيا على المملكة العربية السعودية في عام 2021، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي لديها بأكثر من 3%.

وتوقعت المنظمة، أن يستمر هذا النمو، حيث يرجح ان ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.2% في عام 2022 و3.9% في عام 2023، ويستند هذا التوقع الإيجابي بشكل رئيسي إلى زيادة عائدات النفط؛ واستئناف حركة السياحة الدينية، وضخ الاستثمارات في قطاع الخدمات، ولا سيما الاستثمارات الضخمة في قطاع صناعة السياحة والترفيه، وتعزيز الاستثمارات في المشاريع المستدامة والبيئية، كجزء من رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030.

ويتضمن آخر العوامل المحفزة للنمو المتوقع إنشاء مجمع لإنتاج وتوزيع الغاز الصناعي في مدينة الجبيل، تبلغ تكلفته 800 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من هذا المشروع بحلول عام 2023، وبلغ معدل التضخم في المملكة العربية السعودية 3 % في عام 2021، مدفوعا بشكل أساسي بزيادة معدل الضريبة على القيمة المضافة من 5 إلى 15%.

ويتوقع أن تعتدل الأسعار وينخفض التضخم إلى حوالي 2.1%، وفي البحرين، يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6% في عام 2022 و2.3% في عام 2023 على التوالي ويعزى هذا النمو إلى الاستثمارات التي تضخ في قطاع الخدمات، ولا سيما الفنادق والمطاعم والرعاية الصحية والاقتصاد الرقمي.

ويتوقع أن يصل التضخم إلى 2% في عام 2022، و2.6 % في عام 2023 مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار النفط.

اللجنة الاقتصادية آسيا أسواق النفط المملكة العربية السعودية حركة السياحة

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وائل لطفي

الفن المصرى

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