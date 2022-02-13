إطلاق أسبوع التنمية المستدامة وارتفاع صادرات مصر لألمانيا.. حصاد «التخطيط» في 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم الأحد، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إجمالي حجم الإنفاق الحكومي العالمي على القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بلغ نحو 21 تريليون دولار في نهاية عام 2019، مضيفة أن هناك تفاوتات ملحوظة في مستوى الإنفاق بين دول وأقاليم العالم المختلفة، حيث تتراوح الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة في الدول النامية بين 3.3 إلى 7 تريليون دولار سنويًا مُضاف إليها نحو 2.5 تريليون دولار عام 2020 نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد-19.

https://www.dostor.org/3713067

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أزمة كوفيد -19 جاءت في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري بداية طَفرة ملحوظة في مُختلف المؤشرات؛ في ضوء الإصلاحات الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية في الأعوام الأخيرة، والتي بدأت تؤتي ثِمارها بتحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو تصاعديًا بلغ نحو 5.6% في النصف الأول من العام 19/2020؛ موضحة أن ذلك عَزَّز قدرة الدولة المصرية على التحرّك السريع والمدروس لمواجهة أزمة كوفيد- 19، ومنحها حيّزًا ماليًا مناسبًا لاتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية المالية والنقدية، التي تَميّزت بقدرٍ كبير من الشمول.

https://www.dostor.org/3713076

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إطلاق النسخه الحالية من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة تمثل أول انعقاد بعد ظهور جائحة كوفيد- 19، حيث تُعقد في وقت يشهد فيه العالم أجمع وفي القلب منه المنطقة العربية ظروفًا ومتغيرات اقتصادية واجتماعية متسارعة، تفرض مزيدًا من التحديات والأعباء على الدول العربية

https://www.dostor.org/3713054

أعربت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن اعتزاز مصر بفوزها باستضافة قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ COP 27 لعام 2022 في مدينة شرم الشيخ.

https://www.dostor.org/3713084

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري إلى حدود 1.19 مليار دولار خـلال شهر نوفمبر 2021، مقابل 3.22 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 63.1٪.

https://www.dostor.org/3713164



أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لألمانيا مسجلة 621.1 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 542.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.6%؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من ألمانيا 3.33 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 3.26 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 2.1%.

https://www.dostor.org/3712963