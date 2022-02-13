الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دبلوماسي سابق يؤكد استحالة دخول روسيا وأمريكا في حرب عالمية جديدة

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

أعرب السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن أمله في إدارة الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا بشكل سليم، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة نجحت خلال ثمانينيات القرن الماضي في تفكيك الاتحاد السوفيتي، وإسقاط النظرية الاشتراكية، وانهيار حائط برلين وأصبحت ألمانيا موحدة سواء الشرق أو الغرب.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، على ضرورة  وجود تطمينات لروسيا حتى لا تشعر بأنها منبوذة، وذلك عن طريق ضمها لمجموعة الـ G7، ودعمها ببعض المزايا التجارية، مشيرًا إلى أن التخوفات الروسية الحالية هي من تصاعد النفوذ الأوروبي في شرق روسيا مما يهدد أمنها في الوقت الذي تراجع فيه الغرب تجاه روسيا.

وأشار بيومي، إلى أن هناك مخاوف من قبل الجانبين، لكن من المستحيل إقامة حرب عالمية لأن كلا الطرفين يملك قدرة تدمير الطرف الآخر، لذا نحن بحاجة إلى تطبيق المعاهدة الأمريكية الروسية التي أبرمت في جنيف في الثمانينيات وتسمي معاهدة "منع إقامة الحرب عن طريق الخطأ" وهذا الاتفاقية تقضي بتبليغ كل طرف سواء بالمناورات أو عمليات أنزال قوات".

ولفت بيومي، إلى أن ما يجعل روسيا تشعر بالقلق هو أن أوكرانيا قد تكون داخل روسيا، كما أنها تعتبرها جزء من أمنها القومي، وبالتالي هناك شعور بالخوف من جهة موسكو، منوهًا أن "روسيا طلبت من الغرب بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي".

ونوه مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الموقف الألماني من الأزمة الأوكرانية يتسم بالعقلانية بشكل كبير ويمكن أن تقوم بدور كبير في حل الأزمة، بالإضافة إلى الموقف الفرنسي والتي زار رئيسها روسيا من أجل تهدئة الأوضاع.

وقال بيومي إن الموقف الحالي متداخل ومن الممكن أن يحدث ما لا يحمد عقباه ما لم يتم حسن إدارته، ومن الممكن الوصول لحل يرضي كافة الأطراف فالجميع الآن يصعد من أجل الحصول على أفضل المكاسب.

أوكرانيا روسيا الاتحاد السوفيتي النظرية الاشتراكية وزير الخارجية

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وائل لطفي

الفن المصرى

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