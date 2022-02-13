ضبط 16 ألف عبوة قطع غيار سيارات مضروبة داخل مخزن غير مرخص بطنطا

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين 16 ألف عبوة قطع غيار سيارات مضروبة (فرامل /دبرياج /منظف كاربراتير) بعلامات تجارية وهمية داخل مخزن غير مرخص بطنطا وقدرت قيمة المضبوطات بمبلغ 1.500.000 جنيه.

وأكد وكيل وزارة التموين أنه إيماء إلى تعليمات هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق العامة وبالتنسيق مع مديريه التموين والمهندس جمال هنيدي مديرة الإدارة وياسر مراد مدير الرقابة ومحمد الشيخ، حيث تم ضبط 16 ألف عبوة قطع غيار سيارات مضروبة (فرامل /دبرياج /منظف كاربراتير ) بعلامات تجاريه وهميه داخل مخزن غير مرخص بطنطا وقدرت قيمه المضبوطات بمبلغ 1.500.000 جنيه وتحرر محضر بالواقعة.

وفي السياق، تمكنت حملة بالغربية من تحرير 9 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز سمنود.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز سمنود، وحررت 9 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب في الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.