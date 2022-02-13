الأحد 13 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الإسكوا»: توقعات بنمو الناتج المحلي لفلسطين وسوريا خلال 2022

الاسكوا
الاسكوا

توقعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا) أن الناتج المحلي الإجمالي في دولة فلسطين سيزداد بنسبة 2.7% في عام 2022 و2.8% في عام 2023 ومع ذلك قد تؤثر النزاعات والأعمال العدائية المتكررة على هذا الأفق الإيجابي.

وأضافت الإسكوا، أنه من المتوقع أيضًا نمو الناتج المحلي الإجمالي في الجمهورية العربية السورية ليصل إلى 2.2 % في عام 2022 و5 % في عام 2023، ويعزى النمو المعتدل في عام 2022 إلى تبعات قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، الذي فرض عقوبات على الحكومة السورية منذ يونيو 2020، وقد تبلورت آثار هذا القانون بشكل أوضح في عام 2021، ما سيحد من جهود إعادة الإعمار التي يبذلها المجتمو الدولي، كما سينجم عنها تداعيات سلبية على مستوى البلاد ككل في عام 2022. 

كما توقعت بأن يحقق الناتج المحلي الإجمالي في اليمن نموا بطيئا بنسبة 1 % في عام 2022، يتبعه نمو بنسبة 8.4% في عام 2023 و2.4 % و9.7% على التوالي حسب السيناريو البديل أو بنسبة 0.6 و7.6% على التوالي، بسيب تفشي متحور أوميكرون، وسيؤدي حالة الطوارئ الإنسانية المتكررة إلى مفاقمة الأوضاع السياسية والاقتصادية الهشة في ذلك البلد.

وتتأثر الآفاق المحتملة لليمن بانتعاش بلدان مجلس التعاون الخليجي المجاورة وتدفق مساعدات التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، وسيستمر التضخم بمعدل عشري في الجمهورية العربية السورية واليمن خلال عامي 2022 و 2023، ويعزي ذلك في الأساس إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية وآثار النزاعات وعدم الاستقرار المرتبطة بالعوامل الجغرافية والسياسية.

ويتوقع أن يصل التضخم إلى 20% في الجمهورية العربية السورية و18% في اليمن خلال 2022 وفي العراق وليبيا وفلسطين لا يتوقع أن يتجاوز معدل التضخم 5.2% خلال عامي 2022 و 2023.  

اللجنة الاقتصادية الإسكوا الأفق الإيجابي النمو المعتدل الحكومة السورية الناتج المحلي الاجمالى مجلس التعاون الخليجي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

تفاصيل بلاغ يتهم إيزيس سيد القمنى بازدراء الدين الإسلامى

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

«ميدو يسقط فى الفخ».. المشجع الأهلاوى بمباراة الزمالك يفجر مفاجأة

إصابة 6 في انقلاب سيارة أعلى الطريق الدائري الأوسطي بالبدرشين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

عبدالوهاب داود

مدن حلمى سالم العامرة بالمحبة

محمد العسيري

كل اللى عاشوا فى حضرتك حلوين

ماجد حبته

نعم للإذاعة.. غير الموجّهة

لواء. محسن الفحام

بيت العائلة المصرية.. والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

الكِتَاب المصرى

جمال-أسعد

بولس فهمى والمواطنة

د. منى حلمى

ناقشوا الجذر الأصلى منْ تقبل بالطاعة تستحق الضرب

صور

وصول الأهلى

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: ما يجري في حي الشيخ جراح «إرهاب يهودي»

«فتح» تطالب بتصعيد المقاومة الشعبية الفلسطينية والتصدى للمستوطنين

"جانتس" يقترح مساعدة إسرائيل للجيش اللبناني.. ما الأهداف؟