«الإسكوا»: توقعات بنمو الناتج المحلي لفلسطين وسوريا خلال 2022

توقعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا) أن الناتج المحلي الإجمالي في دولة فلسطين سيزداد بنسبة 2.7% في عام 2022 و2.8% في عام 2023 ومع ذلك قد تؤثر النزاعات والأعمال العدائية المتكررة على هذا الأفق الإيجابي.

وأضافت الإسكوا، أنه من المتوقع أيضًا نمو الناتج المحلي الإجمالي في الجمهورية العربية السورية ليصل إلى 2.2 % في عام 2022 و5 % في عام 2023، ويعزى النمو المعتدل في عام 2022 إلى تبعات قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، الذي فرض عقوبات على الحكومة السورية منذ يونيو 2020، وقد تبلورت آثار هذا القانون بشكل أوضح في عام 2021، ما سيحد من جهود إعادة الإعمار التي يبذلها المجتمو الدولي، كما سينجم عنها تداعيات سلبية على مستوى البلاد ككل في عام 2022.

كما توقعت بأن يحقق الناتج المحلي الإجمالي في اليمن نموا بطيئا بنسبة 1 % في عام 2022، يتبعه نمو بنسبة 8.4% في عام 2023 و2.4 % و9.7% على التوالي حسب السيناريو البديل أو بنسبة 0.6 و7.6% على التوالي، بسيب تفشي متحور أوميكرون، وسيؤدي حالة الطوارئ الإنسانية المتكررة إلى مفاقمة الأوضاع السياسية والاقتصادية الهشة في ذلك البلد.

وتتأثر الآفاق المحتملة لليمن بانتعاش بلدان مجلس التعاون الخليجي المجاورة وتدفق مساعدات التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، وسيستمر التضخم بمعدل عشري في الجمهورية العربية السورية واليمن خلال عامي 2022 و 2023، ويعزي ذلك في الأساس إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية وآثار النزاعات وعدم الاستقرار المرتبطة بالعوامل الجغرافية والسياسية.

ويتوقع أن يصل التضخم إلى 20% في الجمهورية العربية السورية و18% في اليمن خلال 2022 وفي العراق وليبيا وفلسطين لا يتوقع أن يتجاوز معدل التضخم 5.2% خلال عامي 2022 و 2023.