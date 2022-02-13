الأحد 13 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة طنطا يلتقى وفد جائزة مصر للتميز الحكومى

جامعة طنطا
جامعة طنطا

التقى الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، وفد جائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ورئيس جائزة جامعة طنطا للتميز الداخلي.

وخلال اللقاء، أكد «ذكي» حرص الجامعة على دعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي، تنفيذًا لرؤية مصر 2030، في إطار التعاون البناء مع فريق جائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والمجلس الأعلى للجامعات.

جدير بالذكر أن جامعة طنطا، قد أعلنت فى بيان لها اليوم، بدء عملية التقييم للكليات المشاركة بجائزة جامعة طنطا للتميز الحكومي الداخلي، والتى تشمل ثلاث فئات وهي «فئة الكليات، فئة الابتكار والابداع، وفئة فرق العمل».

ضم وفد جائزة مصر للتميز الحكومي كلا من: «الدكتور محمد محمدي مدير التقييم والجودة بجائزة مصر للتميز الحكومى، والدكتور عبد الحكيم رضوان مستشار التقييم والجودة بجائزة مصر للتميز الحكومى، والدكتور ياسر الكحلوت رئيس لجنة الجودة، والمهندس نشأت نصحى رئيس فريق التقييم، بحضور الدكتوره هاجر علم الدين مدير التقييم الداخلى بالجامعة، والدكتور ياسر عبدالرحمن مدير مكتب التميز الحكومى بجامعة طنطا».

رئيس جامعة طنطا يلتقى وفد جائزة مصر للتميز

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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