خبير يكشف عن 3 مناطق منزلية يجب تنظيفها في فصل الربيع

اقترب الربيع وكما هو الحال مع كل موسم جديد، فقد حان الوقت لتقييم المنزل وتنظيفه بعمق، فالتخلص من الفوضى، والترتيب، وإعادة التنظيم ، هناك الكثير من الطرق للتعامل مع التنظيف الربيعي.

بصرف النظر عن الجوانب العملية سيخبرك خبراء ترتيب المنزل أنه من المهم الحفاظ على التنظيف أيضًا لأن كل شيء يحمل طاقة ويمكن أن يؤثر على مدى قدرتك على إدخال أشياء جديدة في حياتك، وهذا يعني بقوة.

التخلص من القديم يفسح المجال للجديد

يقول خبير المظهر تريش ماكينلي: "في أنماط حياتنا الحديثة المزدحمة والسريعة الخطى، يميل الكثير من الناس إلى إهمال التنظيف والأعمال المنزلية، مما يسمح لهم بالتراكم والظهور فوق رؤوسهم".

3 ثلاث نصائح للمساعدة في تحقيق الرخاء والوفرة في حياتك من خلال التنظيف:

نظف الباب الأمامي الخاص بك

إنها منطقة لا تفكر فيها حيث يركز التنظيف عادة على داخل المنزل، اجعل هذا الباب الأمامي يلمع في الأمام والخلف.

يمكنك استخدام مادة جزء من الماء وجزء من الخل المقطر و5-10 قطرات من الزيت العطري، عندما تغسل تزيل كل السلبية وتترك سطحًا نظيفًا للترحيب بالازدهار ومنحه دخولًا سلسًا من خلال باب منزلك.

"انتبه بشكل خاص لمقبض الباب، لأن أي شخص لديه طاقة سلبية يلمسها قد ينقل بعض تلك السلبية إلى باب منزلك".

التخلص من السلبية

يقول تريش "انظر إلى كل شيء في منزلك على أنه عقارات ممتازة "، يجب إزالة الغبار عن من المناطق المخفية وتنظيفها، قم بإزالة أي عناصر تحمل ذكريات خيبات الأمل أو الانفصال، لا تحتفظ بأي شيء في بصرك يقلل من مشاعرك وطاقتك.

انتبه إلى المرايا

ما تراه عندما تنظر إلى نفسك مهم لذا فإن المرآة المتسخة ليست فكرة جيدة أبدًا، تشرح تريش: ``اغسل البقع والأوساخ على جميع المرايا الخاصة بك بينما تتخيل كل بقعة على أنها قيود من ماضيك".