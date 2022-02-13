الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الإفريقى يُجدد دعمه للتسوية السياسية والحوار فى السودان

موسى فكي و مالك عقار
موسى فكي و مالك عقار و الطاهر حجر

أكد الإتحاد الإفريقي، دعمه لجهود التسوية السياسية وتشجيعه للحوار السوداني - السوداني من أجل الوصول لصيغة توافقية تحقق الاستقرار للفترة الانتقالية.

جاء ذلك خلال لقاء عضوىمجلس السيادة الإنتقالي السوداني مالك عقار إير والطاهر أبوبكر حجر بالقصر الجمهوري في الخرطوم، اليوم الأحد، وفد الإتحاد الإفريقي برئاسة موسى فكي رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي. 

وتطرق اللقاء للجهود المبذولة لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة في السودان، وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وأكد اللقاء دعم الإتحاد الإفريقي لجهود التسوية السياسية وتشجيعه للحوار السوداني من أجل الوصول لصيغة توافقية تحقق الاستقرار للفترة الانتقالية.

كما أشاد وفد الإتحاد الإفريقي بالدور الكبير الذي لعبته مجموعة الموقعين علي سلام جوبا، في إعادة رئيس الوزراء السابق الى منصبه قبل استقالته، والمحاولة لفتح الحوار، داعيا الى مواصلة الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، بوصفه الخيار الأفضل للسودانيين.

وبحسب مجلس السيادة الانتقالي ثمن اللقاء الدور المحوري الذي يلعبه الإتحاد الإفريقي في معالجة قضايا القارة الأفريقية.

وأشاد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، في وقت سابق اليوم بالدور الذى ظل يضطلع به  الإتحاد الإفريقى في دعم السلم والاستقرار في دول القارة عامة، والسودان بصفة خاصة، وذلك لدى لقائه وفد مفوضية الإتحاد الإفريقي برئاسة رئيس المفوضية موسى فكي، وبحضور  آخرين مشددا علي ضرورة توحيد الجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة الراهنة في السودان.

سلمى عبد الجبار تطلع على الوضع الصحي بالبلاد

وإطلعت عضو مجلس السيادة الانتقالي سلمى عبد الجبار المبارك على الوضع الصحي بالبلاد، وجهود وزارة الصحة الاتحادية  لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

وأوضح وزير الصحة الإتحادي المكلف هيثم عوض الله، عقب لقائه عضو مجلس السيادة بالقصرالجمهوري اليوم، أن اللقاء تناول عدداً من القضايا الصحية بالبلاد، وفي مقدمتها الطوارئ الصحية وتشغيل المؤسسات الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بحسب بيان لمجلس السيادة.

الاتحاد الافريقى السودان مجلس السيادة الانتقالي السوداني مالك عقار اير الخرطوم موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

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وائل لطفي

الفن المصرى

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