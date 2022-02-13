وكيل «زراعة الغربية» يتابع تنفيذ المدارس الحقلية بكفر الزيات

تابع الدكتور خالد علي أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية تنفيذ المدارس الحقلية بالإدارات الزراعية، حيث تم تنفيذ مدرسة حقلية عن محصول القمح بناحية منشية الكردى مركز كفر الزيات.

زراعة الغربية

جاء ذلك بحضور كلا من: «الدكتور جمال الشعراوى رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، والدكتور محمد قنيبر استاذ الحشائش بالجميزة، والدكتور محمد أبو العنين أستاذ أمراض النباتات بالجميزة، والمهندس شحاتة الكريدى منسق القمح بالغربية، والمهندس عماد عباس أخصائى القمح بالغربية، والمهندس السيد سيف والمهندس حاتم عيسى إرشاد المديرية، والمهندس محمد باظة رئيس قسم الإرشاد بمركز كفر الزيات».

زراعة الغربية



وتم خلال المدرسة توعية المزارعين بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع موجات الطقس غير المستقر، خاصة الرياح والأمطار، للحفاظ على مزروعاتهم لتفادي أي خسائر قدر الإمكان والتي من بينها: «التوقف عن عمليات الري أو التسميد أو رش المبيدات خلال فترة سقوط الأمطار ولحين استقرار الأحوال الجوية، مع التأكد من جودة الصرف الزراعي للتخلص من الماء الزائد في المحاصيل الزراعية أثناء سقوط الأمطار.

زراعة الغربية

وكذلك المتابعة المستمرة للحقول لاكتشاف أي ظاهر مرضية أو حشرية والتعامل معها لتلافي اضرارها والحفاظ على سلامة المحصول وزيادة إنتاجيته، وزيادة أعداد الأرض والتسميد والري وأهم الأصناف العالية الإنتاج وأهم الأمراض وطرق الوقاية منها ثم تم شرح طريقة الري الذكي المطور المطبق بأرض المزارع ثم جولة داخل الصوب لمشاهدة الزراعة المحمية علي الطبيعة.

ومن جانبه، أكد «أبو شادي»، أن محافظة الغربية متمثله في مديرية الزراعة على استعداد دائم لاستقبال أي ضيوف وإقامة أي ندوات في أي وقت لتبادل الخبرات في مجالات الزراعة المختلفة.