الأحد 13 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «زراعة الغربية» يتابع تنفيذ المدارس الحقلية بكفر الزيات

زراعة الغربية
زراعة الغربية

تابع الدكتور خالد علي أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية تنفيذ المدارس الحقلية بالإدارات الزراعية، حيث تم  تنفيذ مدرسة حقلية عن محصول القمح بناحية منشية الكردى مركز كفر الزيات.

222241a586bc-7518-4b00-b46d-438c16666458
زراعة الغربية

جاء ذلك بحضور كلا من: «الدكتور جمال الشعراوى رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، والدكتور محمد قنيبر استاذ الحشائش بالجميزة، والدكتور محمد أبو العنين أستاذ أمراض النباتات بالجميزة، والمهندس شحاتة الكريدى منسق القمح بالغربية، والمهندس عماد عباس أخصائى القمح بالغربية، والمهندس السيد سيف والمهندس حاتم عيسى إرشاد المديرية، والمهندس محمد باظة رئيس قسم الإرشاد بمركز كفر الزيات».

2222233c8f46-935d-40a5-bd83-3a14e30a479b
زراعة الغربية


وتم خلال المدرسة توعية المزارعين بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع موجات الطقس غير المستقر، خاصة الرياح والأمطار، للحفاظ على مزروعاتهم لتفادي أي خسائر قدر الإمكان والتي من بينها: «التوقف عن عمليات الري أو التسميد أو رش المبيدات خلال فترة سقوط الأمطار ولحين استقرار الأحوال الجوية، مع التأكد من جودة الصرف الزراعي للتخلص من الماء الزائد في المحاصيل الزراعية أثناء سقوط الأمطار.

22222046b643-22f8-4c08-a46a-1bfd9d97cb5d
زراعة الغربية

وكذلك المتابعة المستمرة للحقول لاكتشاف أي ظاهر مرضية أو حشرية والتعامل معها لتلافي اضرارها والحفاظ على سلامة المحصول وزيادة إنتاجيته، وزيادة أعداد الأرض والتسميد والري وأهم الأصناف العالية الإنتاج وأهم الأمراض وطرق الوقاية منها ثم تم شرح طريقة الري الذكي المطور المطبق بأرض المزارع ثم جولة داخل الصوب لمشاهدة الزراعة المحمية علي الطبيعة.

ومن جانبه، أكد «أبو شادي»، أن محافظة الغربية متمثله في مديرية الزراعة على استعداد دائم لاستقبال أي ضيوف وإقامة أي ندوات في أي وقت  لتبادل الخبرات في مجالات الزراعة المختلفة.

زراعة الغربية
زراعة الغربية
وكيل وزارة الزراعة بالغربية يتابع تنفيذ المدارس الحقلية بالإدارات الزراعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النصب باسم دين الله

الأكثر قراءة

تفاصيل بلاغ يتهم إيزيس سيد القمنى بازدراء الدين الإسلامى

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

«ميدو يسقط فى الفخ».. المشجع الأهلاوى بمباراة الزمالك يفجر مفاجأة

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

«الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس الإثنين.. الصغرى بالقاهرة 10

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

بيت العائلة المصرية.. والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

الكِتَاب المصرى

جمال-أسعد

بولس فهمى والمواطنة

د. منى حلمى

ناقشوا الجذر الأصلى منْ تقبل بالطاعة تستحق الضرب

علي سعدة

تجمد الفكر

حسين دعسة

شرارة وقرقعة ونذر الحرب.. على الطريقة الروسية /الأمريكية

د.أحمد الخميسى

المفكر التنويرى

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر«2»

صور

وصول الأهلى

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

محطة تل أبيب

المزيد

"جانتس" يقترح مساعدة إسرائيل للجيش اللبناني.. ما الأهداف؟

«مكتب عضو الكنيست» يثير أزمة.. تبعات اقتحام «بن غفير» لحي الشيخ جراح

بعد زيارة جانتس: صفقة ضخمة للمغرب مع شركة "الصناعات الجوية الإسرائيلية"