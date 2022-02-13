الكشف على 712 مواطنا فى أولى قوافل «حياة كريمة» بالمحلة

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة بنك مصر للتنمية، في توقيع الكشف على عيون 712 من أهالي قرية بشبيش مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من خلال قافلة مبادرة عنيك في عنينا، للحد من انتشار العمى التى نظمتها المؤسستين مؤخرًا ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياه كريمة بالغربية.

وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير، أن القافلة تأتى في إطار التعاون الدائم بين صناع الخير وشركاء التنمية وبخاصة مؤسسة بنك مصر للتنمية، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء وبإشراف الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وبمتابعة وتنسيق كامل مع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بهدف تقديم خدمات طبية ذات جودة في مجال العيون لكل أهالي قرى حياة كريمة فى الغربية.

وأوضح أن القافلة تأتى ضمن سلسلة القوافل التى تنظمها صناع الخير داخل قرى حياة كريمة بشكل أسبوعى في الغربية.

وأشار «عبدالفتاح»، إلى أن القافلة وبجانب توقيع الكشف علي عيون 712 مواطنًا من أهالي القرية والقرى المجاورة، نجحت فى صرف الأدويه بالمجان لعدد 259 مواطن وتشخيص احتياج 126 مواطن لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة، سوف يتم التجهيز لإجراء تلك العمليات قريباً.

وقامت القافلة بتشخيص احتياج 259 مواطنًا لنظارات طبية على ان يتم تسليم النظارات للمواطنين خلال عشرة أيام من تنفيذ القافلة ، وفى سبيل التيسير على المواطنين في معاملتهم الحكومية قام مندوب من بنك مصر بإستخراج كروت فيزا ميزا على عدد من الحالات التى ترددت على القافلة بالمجان تماما.

وتم تنظيم القافلة بحضور الدكتور عبدالوهاب الحضرى منسق المبادرة الرئاسية بديوان عام محافظة الغربية عضو المكتب الفنى للمحافظ والدكتورة زينب سامى منسق مبادرة حياة كريمة بالغربية، وعدد من قيادات بنك مصر ومؤسسة صناع الخير، كما تم تقديم جميع خدمات القافلة بالمجان تماما مع الاخذ بكافة الاجراءات الاحترازية التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وأكدت عليها وزارة الصحة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا.