الجنايات: المؤبد للمتهم بقتل شخصين وشرع في قتل 3 بالقليوبية

أصدرت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، اليوم، حكما يقضي، بالسجن المؤبد، لعاطل لاتهامه بقتل شخصين والشروع في قتل 3 أشخاص آخرين بواسطة إطلاق أعيرة نارية صوبهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي، والمستشار محمد حسن خطاب، وأمانة سر كمال حلمي جاويش، وعيد عبد الصادق عويس.

وشمل أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6542 لسنة 2011 جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3121 لسنة 2012 كلى شمال بنها، أن المتهم قتل عمدا المجني عليهم "عزيزة ف ع"، ربة منزل، و "ياسر ف ا"، بأن تتبع المجني عليهما حال استقلالهما سيارة، بواسطة دراجة نارية خلف شخص آخر، وأطلق عليها عدة أعيرة نارية من سلاح ناري "بندقية آلية"، محدثا إصابتهما التي أودت بحياتهما على الفور والتي وردت بتقرير الصفة التشريحية.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم في ذات الزمان والمكان شرع في قتل كلا من "شريف س م"، و "عمرو س م"، و "أحمد م ع"، بأن أطلق صوبهم عدة أعيرة نارية من سلاح ناري "بندقية آلية"، قاصدا من ذلك قتلهم حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل له فيه وهو فرار المجني عليهم على النحو المبين بالتحقيقات.