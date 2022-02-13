الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة عاطل للمفتي لإبداء الرأي في إعدامه بالقليوبية

إعدام
إعدام

أصدرت محكمة جنايات القليوبية، اليوم قرارًا يقضي بإحالة أوراق عاطل لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك في اتهامه بقتل شخص وسرقة مبلغ مالي منه بمنطقة الصفا دائرة مركز شرطة طوخ.

كما حددت المحكمة في قرارها الصادر جلسة الأول من دور شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وناجي نصر هلال، وخالد علي إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات، ومحمود منيب. 

يذكر أن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم  27931 لسنة 2020 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 2431 لسنة 2020 كلى شمال بنها،كشف عن أن المتهم "طلعت إ ط"، 19 سنة، عاطل وشهرته "بوجى" قتل عمدا المجنى عليه "إبراهيم أ ش"، مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه وقتله حال عدم الانصياع لأوامره بتسليمه المبلغ المالي الموجود بحوزته، وأعد لهذا الغرض سلاحًا أبيض "سكين"، وتربص له مختبئًا قبالة مسكنه، وما أن سنحت له الفرصة حتي دلف إليه مشهرًا سلاحه وعندما حال المجني عليه من تنفيذ مبتغاه سدد له عدة طعنات حتى خارت قواه، وسرق مبلغًا ماليًا وهاتف محمول من مسكن المجنى عليه.

وقد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من ربة منزل بالعثور علي جثة زوجها بمنزلهم الآخر، على الفور جرى إخطار مدير أمن القليوبية ومدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، وتشكل فريق بحثى وتمكن من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد أمرت النيابة باستمرار حبس المتهم على ذمة التحقيقات، والتحفظ على السلاح الأبيض المضبوط، وكذلك التحفظ علي الهاتف المحمول وسلسلة المفاتيح التي أرشد عنها المتهم خلال التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

مفتى الجمهورية ربة منزل القليوبية مستشارين مركز شرطة هاتف محمول العثور على جثة محكمة جنايات قتل شخص خالد علي البحث الجنائي

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