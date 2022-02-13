الأحد 13 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

في 7 خطوات.. كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة

مخالفات المرور
مخالفات المرور

يحرص كثير من أصحاب السيارات والدرجات النارية على الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة بشكل دوري لسدادها إلكترونيا أو تقديم التظلم على تحرير المخالفة، ما جعلنا نرصد رابط الاستعلام عن مخالفات المرور وكيفية سدادها عبر موقع النيابة العامة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022

ويستعرض «الدستور» في هذا التقرير خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة سواء للمركبات أو الدراجة النارية، عبر السطور التالية:-

  • أولا: تسجيل الدخول إلى رابط موقع النيابة العامة المصرية من هنا.
  • ثانيًا: اختيار بيانات المرور الموجودة يمين الصفحة.
  • ثالثا: يتم اختيار الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات أو رقم لوحة الدراجة النارية.
  • رابعًا: ادخال بيانات السيارة أو رخصة القيادة المراد الاستعلام عن المخالفات الخاصة بها.
  • خامسًا: إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة "أرقام وحروف".
  • سادسًا: الضغط علي الأيقونة الخاصة بإجمالي المخالفات.
  • أخيرًا: ستظهر قيمة المخالفات المحررة بحق صاحب السيارة أو الدراجة النارية، وبعد ذلك تظهر رسالة تتضمن الشروط التي يجب الموافقة عليها، حتى يتم إتمام عملية تسجيل الغرامات.
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رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 وكيفية سداد الغرامات

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طريقة الدفع الإلكتروني لمخالفات المرور 

وبعد الانتهاء من الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة يسعى الكثير من المواطنين إلى الدفع الإلكتروني لقيمة المخالفة بدلا من الانتقال إلى وحدات المرور لتسديدها.

ويمكن سداد مخالفات المرور بعد تسجيل الاسم رباعي في الخانة المخصصة لذلك، وإضافة العنوان وإدارة المرور التابع لها المواطن، ورقم السيارة الخاصة به.

وفي الخطوة الأخيرة يختار المستعلم الطريقة التي يرغب في تسديد المخالفات من خلال سواء عن طريق بطاقات الائتمان أو من خلال مكينة الدفع فوري أو الدفع نقدا عند الاستلام.

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