السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 وكيفية سداد الغرامات

المرور
المرور

يمكن للمواطنين المصريين الاستعلام عن إجمالي قيمة المخالفات المرورية من خلال الموقع التي خصصته النيابة العامة المصرية  للكشف عن المخالفات، بالإضافة لجميع الخدمات التي تقدمها إدارة المرور على الإنترنت، فما في ذلك رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2022

 

وأصبح رابط الاستعلام عن مخالفات المرور لعام 2022 الأكثبر متابعة من ملاك السيارات، للكشف عن تفاصيل المخالفات المستحقة عليهم، إذ تصدر عملية البحث على متصفح جوجل، ويمكن للمواطنين متابعة المخالفات المرورية من خلال الدخول على الموقع أو الرابط  الرسمي للنيابة العامة المصرية.


خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022
 

وتستعرض «الدستور» الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن مخالفات المرور 2022 خلال هذا  الرابط:

  • يقوم الراغب بالاستعلام عن مخالفات المرور بالدخول علي الموقع الرسمي للنيابة العامة المصرية من هنا.
  • اختيار بيانات المرور الموجودة يمين الصفحة.
  • يتم اختيار الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات او رقم لوحة الدراجة النارية.
  • يقوم المستعلم بادخال بيانات السيارة او رخصة القيادة المراد الاستعلام عن المخالفات الخاصة بها.
  • إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة "أرقام وحروف".
  • يتم الضغط علي الايقونة الخاصة باجمالي المخالفات.
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يظهر على الشاشة الموجودة أمام المواطن قيمة المخالفات التي يجب دفعها، بعد معرفة قيمة المخالفات عن قيمة المخالفات الخاصةبالسيارة او المركبة تظهر رسالة تتضمن الشروط التي يجب الموافقة عليها، حتى يتم إتمام عملية تسجيل الغرامات.

كيفية دفع الغرامات 

بعد اتمام عملية تسجيل المخالفات تظهر شاشة تتضمن العديد من البيانات المطلوبة لدفع الغرامات المالية المقررة على السيارة.  

-تسجيل الاسم رباعي في الخانة المخصصة لذلك، وإضافة العنوان وإدارة المرور التابع لها المواطن، ورقم السيارة الخاصة به.

ويمكن بعد ذلك سداد قيمة المخالفات والغرامات إلكترونيا أو عن طريق بطاقات الائتمان أو الدفع نقدا عند الاستلام أو من خلال ميكنة الدفع فوري.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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