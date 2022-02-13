الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الكهرباء تكشف عن المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الضغط العالي

يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك خدمة التوعية الثقافية بالتعامل مع جميع المهمات الكهربائية في إطار المسئولية المجتمعية من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تجاه المواطنين للحفاظ على أمن وسلامة أرواحهم.

ونشر الجهاز عبر صفحته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي رسالة مفادها النصح والإرشاد للمواطنين الذي يعيشون فى وحدات سكنية بجوار خطوط نقل التيار الكهربائي ذات الضغط العالي مما قد يعرض حياتهم للخطر عند التعامل مع هذه الخطوط بالشكل الخاطئ.

 

المسافات الآمنة للسكن 

 

أوضح جهاز تنظيم الكهرباء أنه يجب على كل مواطن أن يعرف المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء، لافتًا إلى أن المسافات الآمنة التي بجب أن يتبعها المواطنين عند السكن بجوار الخطوط الهوائية هى:

1- يجب أن تكون المسافة الآمنة بين سكن المواطن الخطـوط الهوائية للجهود الفائقة خمسة وعشرون متراً.

2- يجب أن تكون المسافة الآمنة بين سكن المواطن والخطـوط الهوائية للجهود العالية ثـلاثـة عشر متراً.

3- يجب أن تكون المسافة الآمنة بين سكن المواطن والخطـوط الهوائية للجهـود المتوسطة خمسـة أمتار.

5- يجب أن تكون المسافة الآمنة بين سكن المواطن  وكابــلات الجهود الفائقـة والعاليـة خمسـة أمتار.

6- يجب أن تكون المسافة الآمنة بين سكن المواطن  وكابــلات الجهـود المتوسطـة والمنخفضة متران.

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الكهرباء حماية المستهلك جهاز الخطوط

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وائل لطفي

الفن المصرى

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