تأجيل محاكمة «بلطجى الجمالية» وعصابته بتهمة القتل العمد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتي استعراض القوة والقتل العمد، لجلسة 16 فبراير للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية عادل الغويط، وأسامة محمد أبوصافي، وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.

وأسندت النيابة للمتهمين، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم بقصد بث الخوف في نفوسهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.



كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.