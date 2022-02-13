حبس عامل قتل ابنه بمساعدة شقيقه وآخر فى إمبابة

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأحد، بحبس عامل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل نجله بسبب سوء سلوكه وسرقته مبلغا ماليا، في منطقة المنيرة الغربية بإمبابة.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه اشترك مع شقيقه وابنه، وأن الهدف من التعدي عليه بالضرب هو تأديبه ولم يقصدوا قتله، حيث كان الهدف من الاعتداء عليه بالضرب هو تأديبه فقط، بسبب سوء سلوكه، وسرقته مبلغًا ماليًا من والده.

وأضاف المتهمون أن المجني عليه شاب يبلغ من العمر 23 سنة، استولى على مبلغ من منزل والده وترك المسكن لعدة أيام، ما دفع والده للبحث عنه حتى عثر عليه، واحتجزه داخل شقته، ثم استعان بشقيق القتيل وعمه، وبدأوا في الاعتداء عليه بالضرب، حتى فقد الضحية وعيه، وعقب تأكدهم من وفاته، قرروا نقله إلى شقة جدته، ثم ادعوا انتحاره لمروره بأزمة نفسية، وأبلغ والده قسم الشرطة عن انتحاره.

وأجرى المتهمون معاينة لكيفية ارتكابهم الجريمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة عقب مناظرتها، وتولت النيابة التحقيق.