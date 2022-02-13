انطلاق مقابلات المرشحين لرئاسة مراقبة امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية

انطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع وتجميع كراسات الامتحان لامتحانات شهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة للعام الدراسي 2021 - 2022 على مستوى الإسكندرية ومطروح، تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وافتتح الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إجراء المقابلات بقاعة نبوية موسى الثانوية التجريبية بنات بإدارة وسط ، وبحضور محمد عبد الباري من الإدارة العامة للامتحانات، ومحمد عزت من الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة وفكرية حسن من التوجيه المالي والإدارة بالوزارة وبسيوني محمد رئيس لجنة النظام والمراقبة قطاع (أ ) بالعام الدراسي المنقضي .

وأكَّد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن امتحانات الثانوية العامة واجب وطني وقومي، ويجب على جميع القائمين على العملية الامتحانية التكاتف والعمل بدقة تامة والالتزام بكافة القرارات الوزارية الملزمة والمنظمة لامتحانات الثانوية العامة، ومن ثم يجب مراجعة إقرارات الموانع لجميع العاملين باللجنة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في محاضر إثبات الحالة ، وذلك لضمان حقوق الطلاب والملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان.

- 446 مرشحا تقدموا للمقابلات

وأوضح "سعد" أن عدد المتقدمين للعمل كرئيس لجنة امتحانية بلغ 446 مرشحًا، فيما بلغ عدد المتقدمين للعمل كرئيس مركز توزيع الأسئلة 13 مرشحًـا ، وبلغ عدد المتقدمين للعمل كمراقب أول باللجنة 114 مرشّحًـا ، على أن تستمر المقابلات الشخصية اعتبارًا من اليوم وحتى الخميس المقبل الوافق السابع عشر من فبراير الجاري، ويأتي ذلك في إطار الإجراءات التي تبذلها الوزارة استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، وذلك وفقا للجدول التالي ، الأحد لإدارتي الجمرك وبرج العرب، الاثنين لإدارتي العجمي ووسط الإسكندرية، الثلاثاء لإدارتي العامرية وغرب ، الأربعاء لإدارتي المنتزه وشرق ، والخميس يومًـا ختاميًـا لمطروح وديوان المديرية.