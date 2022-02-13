نائبا عن المحافظ.. السكرتير العام يترأس اجتماع اللجنة العليا للإعلانات بقنا

ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة اجتماعا باللجنة العليا للإعلانات، لمناقشة واستعراض سبل وآليات الاستفادة من مواردها، وذلك بحضور محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، وحمدي حسين المدير المالي والاداري و احمد ابو المجد مدير الادارة القانونية بالديوان العام، والمهندس وليد أبو العباس مدير ادارة التخطيط، و أنور يس مدير ادارة شئون المجالس ورؤساء المراكز التسعة ومسؤولي الإعلانات بالوحدات المحلية .

وأوضح السكرتير العام لمحافظة قنا، أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أوصي بضرورة إنشاء لائحة إعلانات جديدة تتضمن الشروط والإجراءات القانونية والفنية المطلوبة للترخيص، لضبط عملية التراخيص والقضاء على العشوائية في إقامة الإعلانات والتي بدورها تشوه المنظر الجمالي والحضاري للشوارع والميادين، ووجه السادة مسؤولي الإعلانات بالوحدات المحلية بتكثيف الحملات لحصر الإعلانات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها .



أكد "الطيبي"، على ضرورة تعظيم موارد الاعلانات والاستغلال الأمثل لها لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية.