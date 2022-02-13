الأحد 13 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شريكه ادعى وفاته بحادث.. مصرع شاب خلال التنقيب عن الآثار في الجيزة

التنقيب عن الاثار
التنقيب عن الاثار

لقى شاب مصرعه ، اليوم الأحد، خلال التنقيب عن الآثار بإحدى قرى منشأة القناطر، بعد أن انهارت عليه حفرة خلال عملية التنقيب، ونقله صديقه المشارك معه في جريمة  التنقيب جثة الشاب إلى منزله، وادعى مصرعه في حادث تصادم.

و تلقى قسم شرطة العمرانية، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمصرع شاب، ووجود شبهة جنائية في الوفاة، وذكر أفراد أسرته أن صديق المتوفى أحضر الجثة إلى المنزل، وادعى أنه لقى مصرعه في حادث تصادم، إلا أن أفراد الأسرة أكدوا وجود شبهة جنائية.

نتائج التحريات

بإجراء التحريات تبين للمقدم إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، أن الشاب المتوفى لقى مصرعه خلال التنقيب عن الآثار بمنشأة القناطر، وأن صديقه الذي نقل جثته كان بصحبته ويشارك في عملية التنقيب.

 وتم ضبط صديقه، واعترف بوفاة الشاب خلال التنقيب عن الآثار، بعد أن انهارت عليه حفرة مما أسفر عن مصرعه، وادعى مصرعه في حادث تصادم خشية القبض عليه.

وألقى رجال المباحث القبض على مالك المنزل الذي شهد عملية التنقيب، وتم التحفظ على مكان الحفر، والأدوات المستخدمة في التنقيب، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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