الأحد 13 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس الإثنين.. الصغرى بالقاهرة 10

جريدة الدستور

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الإثنين، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للبرودة على السواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وقال الخبراء - بحسب بيان للهيئة، اليوم الأحد: إنه من المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافوا أن فرص سقوط الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، كما من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد أحيانًا على فترات متقطعة.

وأشاروا إلى أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا، على محافظات ومدن مصر:

العظمى  الصغرى
القاهرة 20 10
الإسكندرية 18 11
وادي النطرون 20 11
طنطا 20 10
شبين الكوم 20 10
دمنهور 20 10
بلطيم 19 11
مطروح 18 11
السلوم 18 10
سيوة 18 06
بورسعيد 18 11
دمياط 18 11
الزقازيق 20 10
المنصورة 20 10
الإسماعيلية 19 10
السويس 19 10
العريش 18 11
رفح 18 11
رأس سدر 23 11
نخل 19 00
نويبع 22 16
طابا 20 14
كاترين 15 02
الطور 21 10
شرم الشيخ 23 15
الغردقة 23 13
مرسى علم 22 12
الفيوم 21 05
بني سويف 21 07
المنيا 21 07
أسيوط 21 06
سوهاج 22 06
قنا 26 09
الأقصر 27 09
أسوان 27 10
إدفو 26 10
أبوسمبل 23 12
الوادي الجديد 24 08
شلاتين 25 12
أبورماد 25 13
حلايب 22 12
رأس حدربة 22 12

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