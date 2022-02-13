الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

مصممي الأيام الأولى ومشاهير لعروض الخريف والشتاء في أسبوع الموضة بنيويورك

أسبوع الموضة بنيويورك
أسبوع الموضة بنيويورك

افتتح أسبوع الموضة في نيويورك يوم الجمعة الماضية بعروض الخريف والشتاء من قبل بروينزا شولر وكريستيان كوان، وعلى الرغم من القيود الوبائية والاستعدادات المزعجة لمتغير  أوميكرون، إلا أن الماركات العالمية ودو الأزياء قد تألقوا، بما في ذلك في ذلك Michael Kors و Altuzarra و Tory Burch و Brandon Maxwell و Telfar.

تم عرض سلسلة من التصميمات في مركز للفنون بوسط مانهاتن بعد ظهر يوم الجمعة، وأثناء عزف عازفي الكمان بدأ عرض المدرج، الذي أقيم في The Brant Foundation بملابس محبوكة منحوتة وألوانًا جريئة مثل الأصفر والأرجواني والأحمر الساطع مع مجموعات باللونين الأسود والأبيض، كان نموذج عمل المصممين هو موضوع الملابس المفككة المكونة من قطعتين الذين أوضحوا: "تم القضاء على البناء، وترك الخيوط نفسها تقوم بالتشكيل".

كان هناك تركيز على شرائط القماش متصلة بخصر الفساتين أو التنانير أو القمصان بأشكال مختلفة - قصيرة ومكشكشة أو أطول على تنورة ضخمة.

كريستيان كوان 

وفقا لموقع ذا ناشونال المصمم  البالغ من العمر 25 عامًا الذي جعل أول زبائنه ليدي جاجا بينما كان لا يزال مراهقًا في مدرسة الأزياء، طرح مجموعة متنوعة من الماسات المسائية وإطلالات النهار والثياب الصغيرة باللون الأحمر لعيد الحب، كان هناك عرض أنيق باللون الأسود وفستان صغير فضي مزين بالترتر، أظهر تصميم مزخرف بكتف واحد منتفخ باللون الأرجواني، وريش بأكمام وردية مزينة بالقمصان.

وكان المشاهير الذين حضروا عرض أزياء كريستيان سيريانو لخريف وشتاء 2022 في أسبوع الموضة في نيويورك دانييل بروكس، أليسيا سيلفرستون، سوزان ساراندون، هانا وادينجهام، درو باريمور، آنا كلومسكي، سيمون وإم جي رودريغيز. 

كريستيان سيريانو 

طرح عباءاته الكروية الضخمة المميزة في مجموعة متنوعة من الألوان بما في ذلك واحدة بالرمادي مع غطاء محرك ضخم وآخر باللون الأزرق الصلب اللامع مع الأكمام.

أطلق علامته التجارية الخاصة بالأزياء النسائية في عام 2008 مع سلسلة من الإطلالات باللون الأسود الجريء والرمادي الداكن، كان هناك زي بنطلون مع بلوزة بدون حمالات.

 

كريستيان كوان أسبوع الموضة في نيويورك فستان أرجواني ألوان مشاهير

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وائل لطفي

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