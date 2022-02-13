رئيس جامعة بني سويف: حققنا إنجازًا ملحوظًا بمعدلات إنشاء وتجهيز الجامعة الأهلية

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، إن العمل بالجامعة الأهلية الجديدة يتواصل بشكل كامل علي مدار اليوم و اقتربنا من إنهاء كافة أعمال التشطيبات والتجهيزات بشكل كامل، مؤكداً أن الجامعة قد حققت إنجازاً ملحوظاً في سرعة معدلات الإنشاء والتجهيز، جاء ذلك خلال تفقده موقع الجامعة الأهلية الجديدة بمجمع 330 فدان لمتابعة سير العمل بها.

وأكد الدكتور منصور أن جامعة بني سويف الأهلية سوف تحدث نقلة نوعية لمنظومة التعليم الجامعي داخل المحافظة، والمحافظات المجاورة، من خلال توفير برامج تعليمية جديدة ومبتكرة غير نمطية تواكب سوق العمل المعاصر، لافتاً أن الإنشاء والتجهيز تم وفقاُ لأعلى معايير الجودة بما يضمن استدامة تقديم أفضل مستوى من الخدمة التعليمة.

وفي سياق منفصل، تفقد رئيس الجامعة خلال الزيارة دار الضيافة الجديدة، من حيث الغرف، وقاعات المؤتمرات والاجتماعات، وصالة الطعام وذلك للاطمئنان على سير العمل وجودة الخدمة المقدمة، ووجه بضرورة توفير كافة التسهيلات لأعضاء هيئة التدريس، والطلاب الوافدين، والمستثمرين بالمحافظة.

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، مجمع التعليم الصناعي بشرق النيل وذلك لمتابعة سير العمل، والوقوف على استعدادات الكليات لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، ووجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من جميع أعمال رصف الطرق، وزيادة الأماكن المخصصة لانتظار الأفراد والبرجولات، وزيادة المساحات الخضراء كمتنفس صحي وحفاظًا على المظهر جمالي داخل المجمع.

وأكد رئيس الجامعة، على استمرار الجولات التفقدية لمتابعة سير العمل والوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حرصًا على سلامة الجميع وتنفيذا لخطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته المتلاحقة.

ووجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من أعمال صيانة القاعات الدراسية والمدرجات بجميع كليات ومعاهد الجامعة قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني وتدارك جميع الملاحظات التي تم رصدها خلال تلك الجولات.

